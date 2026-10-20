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The New York Times

Лидер фракции «Евросолидарность» в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые «заработал» на бронировании, — СМИ

Киев • УНН

 • 1696 просмотра

Расследователи заявили, что депутат не указал имущество жены и 180 тысяч долларов. Также его связывают с лоббированием бронирования охранников.

Лидер фракции «Евросолидарность» в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые «заработал» на бронировании, — СМИ

Глава фракции "Европейская солидарность" в Одесском областном совете Михаил Шмушкович не задекларировал квартиры жены, более 8 млн грн наличными, а самого депутата заподозрили в схемах на бронировании работников охранных компаний. Об этом говорится в расследовании издания "Украинские новости". 

Как пишет издание, речь идёт о двух квартирах жены Шмушковича Екатерины в Одессе общей площадью 224,9 м².

"Анализ семи деклараций Шмушковича за 2019-2025 годы выявил резкие провалы в памяти политика. Ведь он совсем забыл задекларировать две квартиры жены Екатерины и 180 тыс. долларов наличными. Речь идёт о квартирах в Одессе площадью 172,2 м² и 52,7 м²", - утверждается в материале.

Отдельно журналисты подняли вопрос о $180 тысяч наличных сбережений жены депутата.

"Забыла супружеская пара задекларировать и $180 тысяч (более 8 млн грн) наличными". То есть чем больше росло состояние соратника Порошенко, тем хуже становилась его память при заполнении деклараций. Можно лишь предположить, куда были выведены деньги", - отмечается в материале.

Также издание сообщает о возможном участии Шмушковича в схемах бронирования работников охранных компаний.

"Когда Одесский облсовет рассматривал обращение к правительству относительно возможности увеличить бронирование работников частных охранных агентств, Шмушкович был одним из активных сторонников этого вопроса. По странному стечению обстоятельств, охранная отрасль является частью его деловой биографии. В декларациях за 2019–2021 годы Шмушкович указывал владение 50% компании "Служба безопасности 37"", - пишет издание.

В материале также утверждается, что во время полномасштабной войны Шмушкович отдыхал в ресторанах европейских стран вместе с соратником Олегом Каминкером. При этом сам депутат публично критиковал зарубежные поездки за деньги налогоплательщиков заместителя председателя Одесского облсовета Вадима Шкаривского.

Как известно, Михаил Шмушкович возглавляет фракцию "Европейской солидарности" в Одесском областном совете, а лидер этой партии Пётр Порошенко всего за 2 года войны разбогател почти в 20 раз больше, чем до войны.

Лилия Подоляк

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