Лідер фракції "Євросолідарність" в Одеській облраді приховав квартири та мільйони, які «заробив» на бронюванні - ЗМІ
Київ • УНН
Розслідувачі заявили, що депутат не вказав майно дружини та $180 тисяч. Також його пов’язують із лобіюванням бронювання охоронців.
Голова фракції "Європейська солідарність" в Одеській обласній раді Михайло Шмушкович не задекларував квартири дружини, понад 8 млн грн готівкою, а самого депутата запідозрили у схемах на бронюванні працівників охоронних компаній. Про це йдеться у розслідуванні видання "Українські новини".
Як пише видання, йдеться про дві квартири дружини Шмушковича Катерини в Одесі загальною площею 224,9 м².
"Аналіз семи декларацій Шмушковича за 2019-2025 роки виявив різкі провали в пам’яті політика. Адже він зовсім забув задекларувати дві квартири дружини Катерини та 180 тис. доларів готівкою. Йдеться про квартири в Одесі площею 172,2 м² та 52,7 м²", - стверджується в матеріалі.
Окремо журналісти порушили питання про $180 тисяч готівкових заощаджень дружини депутата.
"Забуло подружжя задекларувати і $180 тисяч (понад 8 млн грн) готівкою". Тобто чим більше зростали статки соратника Порошенка, тим гіршою ставала його пам’ять під час заповнення декларацій. Можна лише припустити, куди були виведені гроші", - зазначається у матеріалі.
Також видання зазначає про можливу участь Шмушковича в схемах з бронювання працівників охоронних компаній.
"Коли Одеська облрада розглядала звернення до уряду щодо можливості збільшити бронювання працівників приватних охоронних агенцій, Шмушкович був одним з активних прибічників цього питання. За дивним збігом обставин, охоронна галузь є частиною його бізнесової біографії. У деклараціях за 2019–2021 роки Шмушкович зазначав володіння 50% компанії "Служба безпеки 37"", - пише видання.
У матеріалі також стверджується, що під час повномасштабної війни Шмушкович відпочивав у ресторанах європейських країн разом із соратником Олегом Камінкером. Водночас сам депутат публічно критикував закордонні поїздки за кошти платників податків заступника голови Одеської облради Вадима Шкарівського.
Як відомо Михайло Шмушкович, очолює фракцію "Європейської солідарності" в Одеській обласній раді, а лідер цієї партії Петро Порошенко лише за 2 роки війни збагатився майже у 20 разів більше, ніж до війни.