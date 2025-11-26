Партия "ЕС" выступила против ЕС: эксперт прокомментировал заявление нардепа от Порошенко, который назвал Евросоюз угрозой суверенитета Украины

$42.400.03
48.950.03
ukenru
13:23 • 3484 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 8324 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 10221 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 16795 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 30291 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 27669 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17775 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30874 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16878 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14391 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 12543 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 14805 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22 • 6540 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб10:28 • 4546 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 11162 просмотра
публикации
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 542 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 3484 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 11322 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 8324 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 30291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 26792 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 61349 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 78842 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 79213 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 86071 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Партия "ЕС" выступила против ЕС: эксперт прокомментировал заявление нардепа от Порошенко, который назвал Евросоюз угрозой суверенитета Украины

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к потере суверенитета. Эксперт Борислав Береза раскритиковал это заявление, указав на отсутствие аргументов и предыдущие действия Порошенко.

Партия "ЕС" выступила против ЕС: эксперт прокомментировал заявление нардепа от Порошенко, который назвал Евросоюз угрозой суверенитета Украины

Народные депутаты Порошенко в главный момент мирных переговоров заявили, что Евросоюз – это угроза Украине. Так, близкий соратник Порошенко, нардеп парламентской фракции "ЕС" Алексей Гончаренко выступил против ЕС, заявив, что в случае вступления в Евросоюз Украина потеряет государственный суверенитет,  - сообщает эксперт Борислав Береза

"Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы должны быть сливы и как правильно готовить масло, и доить коров", - приводит слова  Гончаренко эксперт Борислав Береза.

Заявление члена "Евросолидарности" вызвало возмущение в обществе. Сам Порошенко отказался от комментариев, а вот по мнению экспертов представитель "ЕС" повернул не туда.

"Алексей Гончаренко, мне кажется, что тебя куда-то не туда повело. Ты забыл, что такое государственный суверенитет? Это же верховенство государства на своей территории и независимость в международных отношениях. А какая страна из членов ЕС потеряла свой суверенитет? Может, Бельгия или Венгрия? Потому что их решения и действия отличаются от решений по Украине подавляющего большинства других членов ЕС, - написал эксперт Борислав Береза.

По его мнению, разговоры команды Порошенко без аргументов о том, что членство в ЕС - это абсолютный отказ от суверенитета - странны.

"А еще странно, почему ты, Алексей, голосовал за внесение в Конституцию "абсолютного отказа от суверенитета"?", - написал Береза.

Как известно, ранее Порошенко решительно осуждал "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда представлял интересы пророссийской партии Медведчука СДПУ (о) в Верховной Раде. Примечательно, что Порошенко был одним из основателей Партии регионов, а Гончаренко – ее активным членом.

Ранее военные сообщали, что Алексея Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву".

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Петр Порошенко
Алексей Гончаренко
НАТО
Европейский Союз
Бельгия
Венгрия
Украина