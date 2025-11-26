Народные депутаты Порошенко в главный момент мирных переговоров заявили, что Евросоюз – это угроза Украине. Так, близкий соратник Порошенко, нардеп парламентской фракции "ЕС" Алексей Гончаренко выступил против ЕС, заявив, что в случае вступления в Евросоюз Украина потеряет государственный суверенитет, - сообщает эксперт Борислав Береза

"Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы должны быть сливы и как правильно готовить масло, и доить коров", - приводит слова Гончаренко эксперт Борислав Береза.

Заявление члена "Евросолидарности" вызвало возмущение в обществе. Сам Порошенко отказался от комментариев, а вот по мнению экспертов представитель "ЕС" повернул не туда.

"Алексей Гончаренко, мне кажется, что тебя куда-то не туда повело. Ты забыл, что такое государственный суверенитет? Это же верховенство государства на своей территории и независимость в международных отношениях. А какая страна из членов ЕС потеряла свой суверенитет? Может, Бельгия или Венгрия? Потому что их решения и действия отличаются от решений по Украине подавляющего большинства других членов ЕС, - написал эксперт Борислав Береза.

По его мнению, разговоры команды Порошенко без аргументов о том, что членство в ЕС - это абсолютный отказ от суверенитета - странны.

"А еще странно, почему ты, Алексей, голосовал за внесение в Конституцию "абсолютного отказа от суверенитета"?", - написал Береза.

Как известно, ранее Порошенко решительно осуждал "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда представлял интересы пророссийской партии Медведчука СДПУ (о) в Верховной Раде. Примечательно, что Порошенко был одним из основателей Партии регионов, а Гончаренко – ее активным членом.

Ранее военные сообщали, что Алексея Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву".