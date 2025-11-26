Партія "ЄС" виступила проти ЄС: експерт прокоментував заяву нардепа від Порошенка, який назвав Євросоюз загрозою суверенітету України
Київ • УНН
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вступ України до ЄС призведе до втрати суверенітету. Експерт Борислав Береза розкритикував цю заяву, вказавши на відсутність аргументів та попередні дії Порошенка.
Народні депутати Порошенка у головний момент мирних переговорів заявили, що Євросоюз – це загроза Україні. Так, близький соратник Порошенка, нардеп парламентської фракції "ЄС" Олексій Гончаренко виступив проти ЄС, заявивши, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет, - повідомляє експерт Борислав Береза
"Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів", - наводить слова Гончаренка експерт Борислав Береза.
Заява члена "Євросолідарності" викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко відмовився від коментарів, а от на думку експертів представник "ЄС" повернув не туди.
"Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС, - написав експерт Борислав Береза.
На його думку, розмови команди Порошенка без аргументів про те, що членство в ЄС - це абсолютна відмова від суверенітету - дивні.
"А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію "абсолютної відмови від суверенітету"?", - написав Береза.
Як відомо, раніше Порошенко рішуче засуджував "агресію блоку НАТО" під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Примітно, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.
Раніше військові повідомляли, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як "ФСБшну консерву".