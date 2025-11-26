Партія "ЄС" виступила проти ЄС: експерт прокоментував заяву нардепа від Порошенка, який назвав Євросоюз загрозою суверенітету України

$42.400.03
48.950.03
ukenru
13:23 • 3222 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 7938 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 10134 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 16705 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 30153 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 27555 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17743 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30847 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16862 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14386 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
82%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 12543 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 14805 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 6540 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 4546 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 11162 перегляди
Публікації
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 374 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 3222 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 11192 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 7938 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 30153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Женева
Європа
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 26759 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 61312 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 78811 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 79184 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 86040 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Партія "ЄС" виступила проти ЄС: експерт прокоментував заяву нардепа від Порошенка, який назвав Євросоюз загрозою суверенітету України

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вступ України до ЄС призведе до втрати суверенітету. Експерт Борислав Береза розкритикував цю заяву, вказавши на відсутність аргументів та попередні дії Порошенка.

Партія "ЄС" виступила проти ЄС: експерт прокоментував заяву нардепа від Порошенка, який назвав Євросоюз загрозою суверенітету України

Народні депутати Порошенка у головний момент мирних переговорів заявили, що Євросоюз – це загроза Україні. Так, близький соратник Порошенка, нардеп парламентської фракції "ЄС" Олексій Гончаренко виступив проти ЄС, заявивши, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет,  - повідомляє експерт Борислав Береза

"Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів", - наводить слова  Гончаренка експерт Борислав Береза.

Заява члена "Євросолідарності" викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко відмовився від коментарів, а от на думку експертів представник "ЄС" повернув не туди.

"Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС, - написав експерт Борислав Береза.

На його думку, розмови команди Порошенка без аргументів про те, що членство в ЄС - це абсолютна відмова від суверенітету - дивні.

"А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію "абсолютної відмови від суверенітету"?", - написав Береза.

Як відомо, раніше Порошенко рішуче засуджував "агресію блоку НАТО"  під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Примітно, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.

Раніше військові повідомляли, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як "ФСБшну консерву".

Лілія Подоляк

Політика
російська пропаганда
Петро Порошенко
Олексій Гончаренко
НАТО
Європейський Союз
Бельгія
Угорщина
Україна