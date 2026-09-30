Порошенко мог остановить россию ещё в Крыму, но был алчным бизнесменом — торговал с рф и заигрывал с путиным — Стецкив

Пётр Порошенко

российскую агрессию можно было остановить еще в Крыму, если бы украинская власть во главе с Порошенко в 2014–2015 годах сразу дала отпор путину. Однако политик вместо этого решил заигрывать с кремлем и вести торговлю с рф через Виктора Медведчука. Об этом заявил бывший народный депутат и соратник пятого президента Тарас Стецкив, передает УНН.

"Главная, основная и самая большая ошибка Порошенко заключалась в том, что, став президентом Украины, он не принял вызов войны, который бросил Украине путин. Он был алчным бизнесменом. И не думал об интересах страны", — сказал Стецкив.

По его словам, вместо открытого сопротивления россии Порошенко пытался заигрывать с путиным.

"Петр Алексеевич думал договариваться с ним по-тихому через Медведчука. Типа: жму руку, обнимаю. Мы же слышали всё это, правда?", — заявил бывший народный депутат.

Стецкив считает, что после нападения российской армии украинские власти должны были ввести военное положение и провести частичную или полную мобилизацию. По его мнению, если бы такое решение было принято сначала исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, а затем Порошенко, российскую агрессию можно было бы остановить ещё в Крыму.

"Не было бы ни Донбасса, ни тем более полномасштабного вторжения. Если бы путин получил по зубам сразу и жестко, ничего бы не было, он бы отступил. Где-то это застряло бы посреди Крыма, в районе перевала Ай-Петри или еще где-то", — сказал Стецкив.

Он также отверг утверждение, что Минские соглашения дали Украине время подготовиться к большой войне.

"Революционный потенциал Майдана был бездарно упущен. Его добил Порошенко, пойдя на первые Минские соглашения, затем на вторые Минские соглашения. И в результате мы получили вялотекущий процесс, который не остановил войну, а лишь дал путину возможность подготовиться к широкомасштабному вторжению, потому что он верил, что возьмет Украину "голыми руками". Он исходил из того, как мы, как власть, вели себя в 14-м, в 15-м, в 16-м, и поэтому подумал, что так же будет и в 22-м", — сказал Стецкив

Бывший нардеп также заявил, что при президентстве Порошенко продолжалась торговля с оккупированными территориями, а сам он вместе с Медведчуком устанавливал контроль над нефтепроводами. В то же время предприятия Порошенко продолжали работать в россии.

Главным отличием между Порошенко и Владимиром Зеленским Стецкив назвал решения, которые они приняли после начала российского вторжения. Зеленский в феврале 2022 года решил остаться в Украине и оказывать сопротивление.

"Порошенко такого решения не принял. Вот в чём разница", — подытожил Стецкив.