Порошенко міг зупинити росію ще в Криму, але був жадібним бізнесменом - торгував з рф і загравав з путіним - Стецьків

Петро Порошенко

російську агресію можна було зупинити ще у Криму, якби українська влада на чолі з Порошенком у 2014-15 роках одразу дала відсіч путіну. Однак політик замість цього вирішив загравати з кремлем та торгувати з рф через Віктора Медведчука. Про це заявив колишній народний депутат і соратник п’ятого президента Тарас Стецьків, передає УНН.

"Головна, базова і найбільша помилка Порошенка полягала в тому, що, ставши президентом України, він не прийняв виклик війни, який кинув Україні путін. Він був жадібним бізнесменом. І не мислив інтересами країни", — сказав Стецьків.

За його словами, замість відкритої відсічі росії Порошенко намагався загравати з путіним.

"Петро Олексійович думав домовлятися з ним втіхарька через Медведчука. Типу: жму руку, обнімаю. Ми ж чули це все, правда?", — заявив колишній нардеп.

Стецьків вважає, що після нападу російської армії українська влада мала запровадити воєнний стан і провести часткову або повну мобілізацію. На його думку, якби таке рішення було ухвалене спочатку виконувачем обов’язків президента Олександром Турчиновим, а потім Порошенком, російську агресію можна було б зупинити ще у Криму.

"Не було би ні Донбасу, ні тим більше загального вторгнення. Якби путін отримав по зубах зразу і жорстко, нічого б не було, він би дав задню. Десь би це застрягло посередині Криму, в районі перевалу Ай-Петрі чи ще десь", — сказав Стецьків.

Він також відкинув твердження, що Мінські домовленості дали Україні час підготуватися до великої війни.

"Революційний потенціал Майдану був бездарно угроблений. Його добив Порошенко, пішовши на перші Мінські домовленості, потім на другі Мінські домовленості. І в результаті ми отримали в'ялотекучий процес, який нам війну не зупинив, а лише дав можливість путіну підготуватися до широкомасштабного вторгнення, бо він вірив, що він візьме Україну "голими руками". Він виходив з того, як ми себе, як влада поводила в 14-му, в 15-му, в 16-му, так він подумав, що так само буде і в 22-му", - сказав Стецьків

Колишній нардеп також заявив, що за президентства Порошенка тривала торгівля з окупованими територіями, а сам він разом із Медведчуком встановлював контроль над нафтопроводами. Водночас підприємства Порошенка продовжували працювати в росії.

Головною різницею між Порошенком і Володимиром Зеленським Стецьків назвав рішення, які вони ухвалили після початку російського вторгнення. Зеленський у лютому 2022 року вирішив залишитися в Україні та чинити опір. "Порошенко такого рішення не прийняв. От де різниця", — підсумував Стецьків.