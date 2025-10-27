$42.000.10
Порошенко попытался пиариться в день украинского языка. СМИ вспомнили его выступления, где тот “защищал права русскоговорящих”

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В День украинской письменности и языка Петр Порошенко опубликовал сообщение о защите языка и культуры. СМИ опубликовали видеоподборку его выступлений и высказываний, которыми, по мнению журналистов, политик заигрывал с "русским миром", а вся его семья говорит по-русски.

Порошенко попытался пиариться в день украинского языка. СМИ вспомнили его выступления, где тот “защищал права русскоговорящих”

В День украинской письменности и языка, который отмечается сегодня, Петр Порошенко вышел с драматическим постом о том, как нужно защищать язык и культуру. В ответ СМИ опубликовали видеоподборку его выступлений и высказываний, которыми, по мнению журналистов, политик заигрывал с русским миром, передает УНН.

В частности, сегодня Порошенко опубликовал пост, где подчеркнул: "Украинский язык — маркер национальной идентичности. Итак, там, где язык, — там территория государства... В нашей борьбе с нами — наш Язык и наша ярость". Однако, отмечают СМИ, многие предыдущие заявления и выступления этого политика были ровно противоположного содержания.

Вот только несколько ключевых цитат Порошенко прошлых лет:

• "Я русскоязычный. И для меня совершенно естественно говорить на русском языке, и я готов поспорить с кем угодно и написать либо диктант, либо сочинение на русском. Давайте посоревнуемся."

• В своей предвыборной кампании Порошенко заигрывает с электоратом восточной Украины и риторически спрашивает: "А может, нужно по-другому действовать? Может, нужно защитить права русскоговорящего народа?"

• В скандальном телефонном разговоре Порошенко с президентом РФ Путиным, датированный 30 апреля 2015 года (через два месяца после боев за Дебальцево), президент Порошенко не пользуется услугами переводчика, чтобы поздравить лидера России с "Днем солидарности трудящихся". Порошенко со смехом добавляет: "Мы с Вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придем".

• В конце разговора Порошенко говорит: "Жму руку. Спасибо большое!", на что Путин отвечает: "Обнимаю. До свидания, давайте", - цитирует Порошенко издание "Информатор".

Как пишут СМИ, это лишь несколько фрагментов заигрывания олигарха с русским миром уже во время великой войны.

"Кроме Порошенко, на русском языке разговаривает вся его семья. Один из сыновей Петра Алексеевича Михаил, на видео пытается оправдаться и отвечает журналисту, что "в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски".

Кроме детей Порошенко, сбежавших в Лондон в начале 2022 года, по-русски общаются и все его другие родственники. В частности, жена Алексея Порошенко – Юлия Алеханова – уроженка Санкт-Петербурга. Она имеет многочисленную и влиятельную родню в Петербурге. В частности, ее старшая сестра Анна является супругой вицегубернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова. Муж ранее работал в структурах российского олигарха Юрия Ковальчука, которого называют одним из самых приближенных к владимиру путину", - говорится в материале издания.

Лилия Подоляк

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Петр Порошенко
Лондон