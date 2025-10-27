Порошенко спробував піаритись в день мови. ЗМІ пригадали його виступи, де той “защищал права русскоговорящего народа"

У День української писемності та мови, який відзначається сьогодні, Петро Порошенко вийшов з драматичним дописом про те, як треба захищати мову та культуру. У відповідь ЗМІ опублікували відеопідбірку його виступів та висловлювань, якими, на думку журналістів, політик загравав з "русским миром", передає УНН.

Зокрема, сьогодні Порошенко опублікував пост, де наголосив: "Українська мова — маркер національної ідентичності. Отже, там, де мова, — там територія держави... У нашій боротьбі з нами — наша Мова і наша лють".

Однак, зазначають ЗМІ, чимало попередніх заяв та виступів цього політика були рівно протилежного змісту.

"Ось лише декілька ключових цитат Порошенка минулих років:

· "Я русскоязычный. И для меня абсолютно природно говорить на русском языке, и я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся."

· У своїй перевиборчій кампанії Порошенко заграє зі східним електоратом (він сам ледь його так не назвав, вчасно виправившись) та риторично запитує: "А может, нужно по-другому действовать? Может, нужно защитить права русскоговорящего народа?"

· У скандальній телефонній розмові Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, датований 30 квітня 2015 року (через два місяці після боїв за Дебальцеве) на той час президент Порошенко не користується послугами перекладача, щоб привітати лідера Росії з "Дньом солідарності трудящіхся". Порошенко зі сміхом додає: "Мы с Вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем".

· Наприкінці розмови Порошенко говорить: "Жму руку. Спасибо большое!", на що Путін відповідає: "Обнимаю. До свидания, давайте"," – цитує Порошенка видання "Інформатор".

Як пишуть ЗММІ, це лише декілька фрагментів загравання олігарха з "русским миром" вже під час великої війни.

"Окрім Порошенка, російською мовою розмовляє вся його родина. Один із синів Петра Олексійовича Михайло, на відео намагається виправдатись та відповідає журналісту, що "в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски".

Окрім дітей Порошенка, які втекли в Лондон на початку 2022 року, російською спілкуються і усі його інші родичі. Зокрема дружина Олексія Порошенка – Юлія Алєханова – уродженка Санкт-Петербурга. Вона має численну і впливову рідню в Петербурзі. Зокрема, її старша сестра Анна є дружиною віцегубернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Чоловік раніше працював у структурах російського олігарха Юрія Ковальчука, якого називають одним із найбільш наближених до Володимира Путіна", - йдеться в матеріалі видання.