10:37 • 1288 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 3744 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 11325 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 14908 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 13547 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 18702 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27306 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44488 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44856 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42538 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Порошенко получил в октябре более 55 млн грн, большая часть из них - от пророссийского правительства Орбана - портал НАЗК

Киев • УНН

 • 962 просмотра

В октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 миллионов гривен дохода, из которых почти 52,5 миллиона поступили от Министерства финансов Венгрии. Это возврат тела и процентов по венгерским государственным облигациям, а также более 2,4 миллиона гривен процентов от капиталов, выведенных из Украины.

Порошенко получил в октябре более 55 млн грн, большая часть из них - от пророссийского правительства Орбана - портал НАЗК

В октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 миллионов гривен доходов. Большинство финансовых поступлений за месяц – от венгерского правительства Орбана. Среди источников дохода нардепа указаны проценты от выведенных из Украины капиталов. Об этом говорится в декларациях, опубликованных на портале НАЗК.

Согласно обнародованным данным, Порошенко задекларировал в октябре более 55 млн грн прибыли. Почти 52,5 миллиона он получил от Министерства финансов Венгрии – как возврат тела и процентов по венгерским государственным облигациям.

Кроме доходов от миллионных инвестиций в венгерскую экономику, еще более 2,4 миллиона гривен лидер "Европейской солидарности" получил от других стран, как проценты от выведенных из Украины капиталов. Судя по декларациям Порошенко, его обогащение в войну достигло рекордных показателей. Только за август 2025 года олигарх стал богаче почти на 1 млрд гривен. Таким образом, только за месяц нардеп обогатился в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год.

Петр Порошенко ведет длительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Оба политика во время войны поддерживали тесную коммуникацию с Путиным: Орбан как политический союзник Путина, Порошенко как президент и олигарх, имевший длительные экономические отношения со страной-агрессором.

Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном Порошенко получил от Венгрии более ₴37 миллионов. Тогда эксперты высказали мнение, что Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

"Порошенко должен был доложить Орбану, а точнее через Орбана другим заинтересованным лицам, которые, к сожалению, присутствуют не только в Москве, о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Опыт подписания капитулянтских минских условий у него уже есть", - отметил эксперт Валентин Гладких.

Сейчас, как сообщает "Politico", Орбан работает над созданием антиукраинского альянса внутри Европейского Союза и называет вступление Украины в ЕС самой большой угрозой.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Валентин Гладких
Война в Украине
Владимир Путин
Петр Порошенко
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан