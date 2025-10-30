Порошенко получил в октябре более 55 млн грн, большая часть из них - от пророссийского правительства Орбана - портал НАЗК

В октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 миллионов гривен доходов. Большинство финансовых поступлений за месяц – от венгерского правительства Орбана. Среди источников дохода нардепа указаны проценты от выведенных из Украины капиталов. Об этом говорится в декларациях, опубликованных на портале НАЗК.

Согласно обнародованным данным, Порошенко задекларировал в октябре более 55 млн грн прибыли. Почти 52,5 миллиона он получил от Министерства финансов Венгрии – как возврат тела и процентов по венгерским государственным облигациям.

Кроме доходов от миллионных инвестиций в венгерскую экономику, еще более 2,4 миллиона гривен лидер "Европейской солидарности" получил от других стран, как проценты от выведенных из Украины капиталов. Судя по декларациям Порошенко, его обогащение в войну достигло рекордных показателей. Только за август 2025 года олигарх стал богаче почти на 1 млрд гривен. Таким образом, только за месяц нардеп обогатился в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год.

Петр Порошенко ведет длительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Оба политика во время войны поддерживали тесную коммуникацию с Путиным: Орбан как политический союзник Путина, Порошенко как президент и олигарх, имевший длительные экономические отношения со страной-агрессором.

Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном Порошенко получил от Венгрии более ₴37 миллионов. Тогда эксперты высказали мнение, что Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

"Порошенко должен был доложить Орбану, а точнее через Орбана другим заинтересованным лицам, которые, к сожалению, присутствуют не только в Москве, о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Опыт подписания капитулянтских минских условий у него уже есть", - отметил эксперт Валентин Гладких.

Сейчас, как сообщает "Politico", Орбан работает над созданием антиукраинского альянса внутри Европейского Союза и называет вступление Украины в ЕС самой большой угрозой.