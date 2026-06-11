В ВР требуют от Порошенко извинений за дискредитацию ракетной программы Fire Point
Киев • УНН
Нардеп Богуцкая заявила о дискредитации ракеты Flamingo со стороны Петра Порошенко. Это оружие уже успешно поразило ряд стратегических заводов на территории рф.
Народный депутат Елизавета Богуцкая указала на систематическую дискредитацию со стороны представителей "Европейской солидарности" и ее лидера Петра Порошенко ракетной программы по разработке и применению ракеты FP-5 Flamingo, пишет УНН со ссылкой на пост Богуцкой в Facebook.
"Ни разу не слышала извинений от Порошенко и его секты за ложь, которую он периодически распространяет в СМИ. Ему кто-то показал ракету Фламинго, которая уверенно летит для уничтожения российского завода в Чебоксарах? Без Нептуна. Точно в цель. Долетела", - написала нардеп.
Она подчеркнула, что ракета не впервые поражает предприятия производственно-промышленного комплекса врага, в то же время Порошенко ни разу не извинился за свои слова. Нардеп также отметила сходства Петра Порошенко и российского диктатора владимира путина.
Добавим, что Порошенко заявлял, что о ракете Flamingo производства Fire Point ему якобы известно все, и она может использоваться только в паре с ракетой "Нептун". По его словам, ракеты в цель не попадают, хотя взлетают эффектно.
Также он критиковал производителя за использование старых авиационных двигателей, приписав себе заслугу по созданию их запасов в украинском арсенале, при этом он не уточнил, что плохого в их использовании. К слову, как писал УНН, в компании Fire Point работают над производством двигателя на собственных мощностях. Очевидно, что такая риторика подобна риторике российских пропагандистов, которые всячески пытались дискредитировать украинскую разработку и предпочли бы ее не видеть, как бы она ни поражала цели.
Цели, которые поразила "Фламинго"
В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары ракетами FP-5 Flamingo по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. На заводе возник пожар - последствия поражения еще уточняются.
Известно, что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр". Завод уже не впервые попал под удар украинских военных. Так он был поражен ракетами еще в мае этого года. OSINT-аналитики тогда заявили, что это тоже были "Фламинго".
"Прогресс" - далеко не первая цель, по которой ударили "Фламинго". В открытых источниках первым боевым применением ракеты называют поражение во временно оккупированном Крыму в сентябре 2025 года. В результате атаки тогда было повреждено шесть патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб.
В феврале 2026 года ракета поразила арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления армии рф в Котлубани Волгоградской области.
В результате поражения был уничтожен бункер площадью ~3600м² снаружи (внутри 1200м²).
А 20 февраля с помощью ракет "Фламинго" было поражено акционерное общество "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии. Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Ударом были поражены производственные цеха.
В марте "осинтеры" зафиксировали попадание ракеты "Фламинго" по производству взрывчатки ОАО "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет.
"Fire Point доказала, что может не раз вытащить кролика из шляпы", – цитирует консультанта по вопросам обороны Марка Ланге Financial Times.
Фабиан Хоффманн, научный сотрудник докторантуры и эксперт по ракетным технологиям в Университете Осло, назвал ракету "сильнейшей гарантией безопасности Украины".
"Если она сможет разместить от 3000 до 5000 таких (и подобных) ракет, готовых в течение 24-48 часов уничтожить более 25 процентов экономического производства России, дальнейшая российская агрессия станет неприемлемой", – написал он в социальных сетях.