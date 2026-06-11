В ВР требуют от Порошенко извинений за дискредитацию ракетной программы Fire Point

Народный депутат Елизавета Богуцкая указала на систематическую дискредитацию со стороны представителей "Европейской солидарности" и ее лидера Петра Порошенко ракетной программы по разработке и применению ракеты FP-5 Flamingo, пишет УНН со ссылкой на пост Богуцкой в Facebook.

"Ни разу не слышала извинений от Порошенко и его секты за ложь, которую он периодически распространяет в СМИ. Ему кто-то показал ракету Фламинго, которая уверенно летит для уничтожения российского завода в Чебоксарах? Без Нептуна. Точно в цель. Долетела", - написала нардеп.

Она подчеркнула, что ракета не впервые поражает предприятия производственно-промышленного комплекса врага, в то же время Порошенко ни разу не извинился за свои слова. Нардеп также отметила сходства Петра Порошенко и российского диктатора владимира путина.

Добавим, что Порошенко заявлял, что о ракете Flamingo производства Fire Point ему якобы известно все, и она может использоваться только в паре с ракетой "Нептун". По его словам, ракеты в цель не попадают, хотя взлетают эффектно.

Также он критиковал производителя за использование старых авиационных двигателей, приписав себе заслугу по созданию их запасов в украинском арсенале, при этом он не уточнил, что плохого в их использовании. К слову, как писал УНН, в компании Fire Point работают над производством двигателя на собственных мощностях. Очевидно, что такая риторика подобна риторике российских пропагандистов, которые всячески пытались дискредитировать украинскую разработку и предпочли бы ее не видеть, как бы она ни поражала цели.

Цели, которые поразила "Фламинго"

В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары ракетами FP-5 Flamingo по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. На заводе возник пожар - последствия поражения еще уточняются.

Известно, что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр". Завод уже не впервые попал под удар украинских военных. Так он был поражен ракетами еще в мае этого года. OSINT-аналитики тогда заявили, что это тоже были "Фламинго".

"Прогресс" - далеко не первая цель, по которой ударили "Фламинго". В открытых источниках первым боевым применением ракеты называют поражение во временно оккупированном Крыму в сентябре 2025 года. В результате атаки тогда было повреждено шесть патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб.

В феврале 2026 года ракета поразила арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления армии рф в Котлубани Волгоградской области.

В результате поражения был уничтожен бункер площадью ~3600м² снаружи (внутри 1200м²).

А 20 февраля с помощью ракет "Фламинго" было поражено акционерное общество "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии. Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Ударом были поражены производственные цеха.

В марте "осинтеры" зафиксировали попадание ракеты "Фламинго" по производству взрывчатки ОАО "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет.

"Fire Point доказала, что может не раз вытащить кролика из шляпы", – цитирует консультанта по вопросам обороны Марка Ланге Financial Times.

Фабиан Хоффманн, научный сотрудник докторантуры и эксперт по ракетным технологиям в Университете Осло, назвал ракету "сильнейшей гарантией безопасности Украины".

"Если она сможет разместить от 3000 до 5000 таких (и подобных) ракет, готовых в течение 24-48 часов уничтожить более 25 процентов экономического производства России, дальнейшая российская агрессия станет неприемлемой", – написал он в социальных сетях.