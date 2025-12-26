$41.930.22
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
"Команда Порошенко и россия активно работают против волонтерского движения Украины" - Притула

Киев • УНН

 • 224 просмотра

«Команда Порошенко и россия активно работают против волонтерского движения Украины», – Притула.

"Команда Порошенко и россия активно работают против волонтерского движения Украины" - Притула

Петр Порошенко и россияне системно работают против волонтерских инициатив, чтобы с помощью черного пиара и постоянных фейков подорвать доверие украинцев ко всему волонтерскому движению. Об этом заявил известный волонтер Сергей Притула.

Эту информацию основатель "Фонда Притула" озвучил, ссылаясь на данные исследования OSINT-агентства "Molfar", которое выяснило, что поток дезинформации и "черного пиара" в украинском медиапространстве имеет два основных источника.

"Около половины всей грязи: фейков, черного пиара генерируется за пределами страны, очевидно российскими спецслужбами, у которых есть цель подорвать доверие к украинскому волонтерскому движению. Другая половина генерируется изнутри страны – это окружение Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.). Господин Чекалкин записывает интервью в ноябре 2024 года и рассказывает, что его друг видел, как Притула в супермаркете купил 6 банок черной икры за 62 тысячи гривен. В сентябре уже в этом году Чекалкин уже в другом интервью говорит, что его жена видела, как Притула купила 6 банок черной икры за 81 тысячу гривен. Это неглупый мужчина умышленно лжет", - заявил Притула.

Волонтер подчеркнул, что такие атаки представляют угрозу не для конкретных лиц, а для всего волонтерского сообщества, поддерживающего Силы обороны еще с 2014 года.

"Я – часть системы волонтерского движения Украины с 2014 года. Атакуя меня или какую-либо другую волонтерскую инициативу, вы не бьете по конкретно одному человеку, вы бьете по всему движению", - отметил Притула.

Как сообщалось, в прошлом году Петр Порошенко вместо помощи ВСУ купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов грн под 30% собственной необлагаемой прибыли. В результате он заработал 50 млн грн благодаря высоким процентам прибыли и банковской комиссии, поскольку операция проводится через Международный инвестиционный банк, принадлежащий этому политику.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Петр Порошенко
Украина