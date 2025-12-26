$41.930.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Команда Порошенка і росія активно працюють проти волонтерського руху України" - Притула

Київ • УНН

 • 16 перегляди

"Команда Порошенка і росія активно працюють проти волонтерського руху України", – Притула.

"Команда Порошенка і росія активно працюють проти волонтерського руху України" - Притула

Петро Порошенко та росіяни системно працюють проти волонтерських ініціатив, щоб через чорний піар та постійні фейки підірвати довіру українців до всього волонтерського руху. Про це заявив відомий волонтер Сергій Притула.

Цю інформацію засновник "Фонду Притули" озвучив, посилаючись на дані дослідження OSINT-агенції "Molfar", яка з’ясувала, що потік дезінформації та "чорного піару" в українському медіапросторі має два основних джерела.

"Близько половини всього бруду: фейків, чорного піару генерується з-за меж країни, очевидно російськими спецслужбами, у яких є мета підірвати довіру до українського волонтерського руху. Інша половина генерується зсередини країни – це оточення Петра Олексійовича (Порошенка, - ред.). Пан Чекалкін записує інтерв’ю в листопаді 2024 року і розказує, що його друг бачив, як Притула в супермаркеті купив 6 банок чорної ікри за 62 тисячі гривень. У вересні вже цього року Чекалкін вже в іншому інтерв’ю каже, що його дружина бачила, як Притула купила 6 банок чорної ікри за 81 тисячу гривень. Це недурний чоловік умисно бреше", - заявив Притула.

Волонтер наголосив, що такі атаки становлять загрозу не для конкретних осіб, а для всієї волонтерської спільноти, яка підтримує Сили оборони ще з 2014 року.

"Я – частинка системи волонтерського руху України з 2014 року. Б’ючи по мені чи по будь-якій іншій волонтерській ініціативі, ви не б’єте по конкретно одній людині, ви б’єте по всьому руху", - зазначив Притула.

Як повідомлялося, в минулому році Петро Порошенко замість допомоги ЗСУ купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку, який не оподатковується. У результаті він заробив 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить цьому політику.

Лілія Подоляк

