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Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому вырос, за ним идут Залужный и Буданов - опрос

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Опрос КМИС показал рост доверия к Зеленскому до 61%. Самые высокие показатели имеют Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Роберт Бровди.

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому вырос, за ним идут Залужный и Буданов - опрос

В начале июня текущего года уровень доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 61%. Для сравнения: в апреле 2026 года аналогичный показатель составлял 22%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Детали

Опрос проводился в период с 7 мая по 3 июня 2026 года во всех подконтрольных правительству Украины регионах. Было опрошено 1015 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В то же время только три деятеля, фигурировавших в опросе, имеют уровень доверия выше, чем у президента:

  • Валерий Залужный, посол в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ - ему доверяют 73%, не доверяют - 21%;
    • Кирилл Буданов, глава Офиса президента, бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины - ему доверяют 70%, не доверяют - 22%;
      • Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Силами беспилотных систем ВСУ - ему доверяют 70%, не доверяют - 7%.

        Между тем действующему главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 52% (36% - не доверяют), министру обороны Михаилу Федорову доверяют 50% (21% - не доверяют).

        При этом мэр Киева Виталий Кличко имеет уровень доверия в 38% (ему не доверяют 50%), экс-президент Петр Порошенко имеет 26% поддержки (71% ему не доверяют). Народный депутат и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко имеет 11% поддержки (85% украинцев не доверяют).

        Напомним

        По данным КМИС, более 60% украинцев поддерживают прекращение огня при условии размещения европейских войск на линии фронта.

        Евгений Устименко

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