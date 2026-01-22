Украина отмечает День Соборности: что означает этот день для украинцев

$43.180.08
50.320.20
ukenru
21 января, 22:20 • 6662 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 15497 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 20918 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 32881 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 22499 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35373 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37383 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21120 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21967 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39894 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Глава краснодарского края рф сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре21 января, 19:47 • 4166 просмотра
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21 января, 20:02 • 5082 просмотра
"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП21 января, 20:27 • 4486 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 4010 просмотра
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 2946 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 32882 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35374 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 32880 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37383 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 52844 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Леонардо да Винчи
Тейлор Свифт
Актуальные места
Соединённые Штаты
Гренландия
Украина
Давос
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto23:40 • 2476 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 7786 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 9636 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 32880 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 29557 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Украина отмечает День Соборности: что означает этот день для украинцев

Киев • УНН

 • 100 просмотра

22 января Украина отмечает День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР в 1919 году. Это событие стало символом украинского государственного строительства и единства.

Украина отмечает День Соборности: что означает этот день для украинцев

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, пишет УНН.

Согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства", в Украине был установлен День соборности Украины, который отмечается ежегодно 22 января - в провозглашение в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.

Некоторое время, с 2011 года, согласно указу Президента Украины (на то время Виктора Януковича) День Соборности переименовали в "День Соборности и Свободы Украины". Однако в ноябре 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко название праздника снова вернули. 

Именно в этот день, 1919 года на Софийской площади в Киеве в торжественной атмосфере состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.

В зачитанном на собрании "Универсале соборности", в частности, отмечалось: "Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Угорская Русь) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика". Этот день стал символом украинского государствообразования, воплотил соборнические стремления украинцев к консолидации в одном государстве". 

Провозглашение Соборности УНР и ЗУНР 22 января 1919 года – исторический акт объединения украинских земель в одном государстве. Событие основополагающее для украинского государствообразования. Оно полностью разрушает утверждения российской пропаганды, будто бы украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году. Идея соборности Украины была ключевой для следующего поколения участников украинского освободительного движения в XX веке.

Акт Злуки 22 января 1919 года увенчал соборнические стремления украинцев обеих частей Украины – Приднепровья и Приднестровья – по меньшей мере с середины XIX века.

На следующий день, 23 января 1919 года, в помещении киевского Оперного театра (современная Национальная опера Украины) Трудовой Конгресс Украины обсудил упомянутые документы и одобрил их. Ратифицировав таким образом Универсал Директории УНР, Конгресс придал ему законный юридический характер. 

Президента УНРады Евгения Петрушевича вскоре избрали в состав Директории. ЗУНР после объединения с УНР сменила название на Западная область Украинской Народной Республики. Началось активное сотрудничество между обоими государственными образованиями в экономической, военной и культурной сферах.

Соборность предполагает не только память о прошлом, но и требует сплоченной совместной работы и взаимодействия в современной Украине, когда мы, из разных регионов, общаемся, вместе работаем, создаем знаковое и важное. Соборность неотделима от суверенитета и реальной независимости народа, она является фундаментом построения демократического государства, залогом выживания и существования нации.

Национальное единство является не только базовой ценностью граждан страны, но и обязательной предпосылкой успешного сопротивления внешней агрессии.

Сегодня Украина продолжает борьбу за независимость и соборность. Поэтому соборность остается на повестке дня национальных задач.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Леонид Кучма
Петр Порошенко
Украина
Киев