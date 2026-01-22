Украина отмечает День Соборности: что означает этот день для украинцев

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, пишет УНН.

Согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства", в Украине был установлен День соборности Украины, который отмечается ежегодно 22 января - в провозглашение в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.

Некоторое время, с 2011 года, согласно указу Президента Украины (на то время Виктора Януковича) День Соборности переименовали в "День Соборности и Свободы Украины". Однако в ноябре 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко название праздника снова вернули.

Именно в этот день, 1919 года на Софийской площади в Киеве в торжественной атмосфере состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.

В зачитанном на собрании "Универсале соборности", в частности, отмечалось: "Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Угорская Русь) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика". Этот день стал символом украинского государствообразования, воплотил соборнические стремления украинцев к консолидации в одном государстве".

Провозглашение Соборности УНР и ЗУНР 22 января 1919 года – исторический акт объединения украинских земель в одном государстве. Событие основополагающее для украинского государствообразования. Оно полностью разрушает утверждения российской пропаганды, будто бы украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году. Идея соборности Украины была ключевой для следующего поколения участников украинского освободительного движения в XX веке.

Акт Злуки 22 января 1919 года увенчал соборнические стремления украинцев обеих частей Украины – Приднепровья и Приднестровья – по меньшей мере с середины XIX века.

На следующий день, 23 января 1919 года, в помещении киевского Оперного театра (современная Национальная опера Украины) Трудовой Конгресс Украины обсудил упомянутые документы и одобрил их. Ратифицировав таким образом Универсал Директории УНР, Конгресс придал ему законный юридический характер.

Президента УНРады Евгения Петрушевича вскоре избрали в состав Директории. ЗУНР после объединения с УНР сменила название на Западная область Украинской Народной Республики. Началось активное сотрудничество между обоими государственными образованиями в экономической, военной и культурной сферах.

Соборность предполагает не только память о прошлом, но и требует сплоченной совместной работы и взаимодействия в современной Украине, когда мы, из разных регионов, общаемся, вместе работаем, создаем знаковое и важное. Соборность неотделима от суверенитета и реальной независимости народа, она является фундаментом построения демократического государства, залогом выживания и существования нации.

Национальное единство является не только базовой ценностью граждан страны, но и обязательной предпосылкой успешного сопротивления внешней агрессии.

Сегодня Украина продолжает борьбу за независимость и соборность. Поэтому соборность остается на повестке дня национальных задач.