"Европейская солидарность" захватила сотни метров помещений возле Лавры, не платила, но сдавала их в субаренду, — военные обвинили Порошенко.

Политсила пять лет не платила арендную плату, но при этом зарабатывала, сдавая эти площади другим арендаторам. Теперь партию выселяют со скандалом. Об этом пишет военный блогер Данил Яковлев, публикуя сюжет ТСН.

"Европейская солидарность" захватила полтысячи квадратных метров офисов возле Киево-Печерской Лавры, 5 лет не платила, но сама зарабатывала, сдавая эти помещения в аренду", — отмечает военный.

По его словам, в 2019 году штаб "Европейской солидарности" разместился в помещении напротив Киево-Печерской Лавры. После поражения Порошенко на выборах партия перестала платить около 300 тысяч гривен в месяц, а пока длились суды — сменила замки, переподключила камеры, выставила вооружённую охрану и сдала помещения в субаренду.

"В итоге суд обязал партию Порошенко съехать. Но когда дело дошло до выселения, у Петра Алексеевича заявили, что "Евросолидарность" переехала, а помещениями пользуются другие организации по договорам субаренды, поэтому решение суда не может быть выполнено", — говорится в публикации.

Блогер добавляет, что на месте спорных офисов появлялись соратники Порошенко, которые пытались легализовать присутствие в здании. После решения суда партийцев всё же выселили, но, как отмечают авторы, история осталась очередным пятном на репутации пятого президента.

"Порошенко — один из трёх самых богатых олигархов страны. Он — самый богатый избранник Европы. Его состояние — более миллиарда долларов. Его партия в Верховной Раде Украины — самая богатая в стране. Он сам зарабатывает больше, чем все 705 депутатов Европарламента вместе. Во время войны он разбогател в 40 раз. За один год российского наступления этот политик "заработал" больше, чем за 20 лет до войны. Захватить помещение у бизнеса, повесить таблички "депутатская приёмная" (мол, неприкосновенные) и зарабатывать во время войны может только настоящий барыга. Этот же барыга во дворе захваченного офиса снимает пафосные пиар-ролики, будто помогает Вооружённым силам Украины за счёт донатов украинцев. Считаю, партия "Европейская солидарность" должна понести ответственность. Надеемся, старшие товарищи Порошенко из Европейской народной партии тоже сделают выводы и исключат этих "окупасов" из своего состава. Ведь таким дикарям — не место в Европе", — резюмирует Данил Яковлев.

Также военные сравнили действия партии Порошенко с мошеннической практикой так называемых "окупасов" в странах Европы — людей, которые занимают чужие квартиры и годами не платят за них, пользуясь пробелами в судебной системе.

"Владельцам проще откупиться от таких оккупантов, чем вступать в судебные тяжбы. На этом и зарабатывают мошенники. Их так и называют — "окупасы". "Окупасы" Порошенко поступили точно так же", — подчёркивает Данил Яковлев.

Как сообщалось, всплыли старые интервью, где соратник Петра Порошенко Юрий Луценко до войны высмеивал украинские символы и воинов УПА, подробно повторяя тезисы российской пропаганды.