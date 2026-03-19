Тарута обвинил Порошенко в "договорняке" с россиянами по сдаче Донбасса и схемам через Медведчука

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Тарута обвинил Порошенко в "договорняке" с россиянами по сдаче Донбасса и схемам через Медведчука.

Тарута обвинил Порошенко в "договорняке" с россиянами по сдаче Донбасса и схемам через Медведчука

Петр Порошенко договорился с россиянами, обеспечил беспрепятственный выход колонны Игоря Гиркина из Славянска, сдал Донбасс и продлил схему коммуникации с россией через Виктора Медведчука. Об этом в интервью сообщил народный депутат и бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута. 

Он отметил, что выход невредимой колонны Игоря Гиркина из Славянска в Донецк стал результатом политической договоренности Петра Порошенко и террористов из ОРДЛО. 

"Мое субъективное понимание, что это был договорняк. Я думаю, что была какая-то договоренность Порошенко. Муженко слушал, безусловно, только Верховного главнокомандующего, и он от него, видимо, получил такой приказ не мешать этой колонне, спокойно зашедшей в Донецк", - заявил Сергей Тарута. 

Отдельно Тарута отмечает, что вывод о фактической сдаче Донбасса он сделал еще в 2014 году, когда увидел карту боевой обстановки.

"Тогда уже я увидел, что Порошенко практически сдал Донбасс", - сказал Сергей Тарута. 

Еще одно обвинение в адрес Порошенко касалось роли Виктора Медведчука как посредника в отношениях с россией. Тарута заявил, что Петр Порошенко не отказался от этой модели коммуникации, а фактически продлил ее. Такая схема была выгодна самому Медведчуку, который годами продавал себя обеим сторонам как незаменимого коммуникатора.

"Он себя продавал для путина как человек, имеющий влияние в Украине, а в Украине как человек, имеющий влияние в россии. И этим хорошо пользовался", - подытожил Сергей Тарута. 

Как известно, Петр Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статье 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, за время президентства Порошенко и Медведчук организовали покупку угля из ОРДЛО. Порошенко выполнял координационную роль, в том числе влияя на кадровые вопросы в высших эшелонах власти. Кроме этого, он создавал предпосылки, чтобы вернуться к поставкам угля из Донбасса, который уже был оккупирован, вместо поставок альтернативного угля из-за границы.

Лилия Подоляк

Политика
Война в Украине
Славянск
Петр Порошенко
Донецк