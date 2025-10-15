"Щедрость за чужой счет": военный показал, как Порошенко пиарится на помощи ВСУ за бюджетные деньги
Киев • УНН
Политик Петр Порошенко в очередной раз попал в скандал из-за манипуляций с помощью ВСУ, присвоив себе заслугу передачи армии 25 систем РЭБ, купленных за средства государства. Это не первый случай, когда Порошенко пиарится на теме войны, используя собранные донаты или средства местных бюджетов.
Петр Порошенко в очередной раз попал в скандал из-за манипуляций с якобы "личной" помощью Вооруженным силам. Политик присвоил себе заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за счет государства, - пишет украинский военный Алексей Сталкер, передает УНН.
О патологической жадности Порошенко ходят легенды. Причем это качество с годами приобрело у "гетмана" некую гиперболизированную форму. Свидетельством этому стала новость от самого "сивочолого" о том, что он поставил рекорд и, якобы, передал на фронт аж 25 РЭБ. Ну все, думаешь, исправился политик. Хоть что-то впервые в жизни купил за собственные деньги. Но нет
По словам военного, это уже не первый случай, когда Порошенко пытается пиариться на теме войны и помощи армии. Политик регулярно снимает постановочные видео, в которых передает технику или автомобили, купленные за собранные донаты или средства местных бюджетов, но подает это как собственную благотворительность.
Щедрость Порошенко — в основном за чужой счет. То же касается и якобы помощи ВСУ. Сначала ГОшки Порошенко собирают донаты с людей, затем за эти донаты покупается техника для армии, а Петр с Мариной ее вручают под объективы камер
Военный также напомнил, что Порошенко — официальный миллиардер и один из самых богатых политиков Европы. Несмотря на это, тратить собственные деньги, по словам автора поста, он предпочитает не на помощь армии, а на личный пиар — рекламу на билбордах и публичные акции.
Еще больше цинизма этой истории добавляет то, что Порошенко — официальный миллиардер. Он входит в тройку олигархов. Он — самый богатый депутат в Европе: зарабатывает больше, чем все евродепутаты вместе. А их в Европарламенте – 750. И если он и дарит миллионы долларов, то только своим сыновьям-уклонистам, которые скрываются от военной службы в Лондоне
Как сообщалось, Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум Свинарчук продает виллу за $4 млн.