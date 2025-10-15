"Щедрість за чужий рахунок": військовий показав, як Порошенко піариться на допомозі ЗСУ за бюджетні гроші

Петро Порошенко черговий раз потрапив у скандал через маніпуляції з нібито "особистою" допомогою Збройним силам. Політик привласнив собі заслугу передачі армії 25 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), придбаних не за його гроші, а за кошт держави - пише український військовий Олексій Сталкер, передає УНН.

Про патологічну жадібність Порошенка ходять легенди. Причому ця якість з роками набула у "гетьмана" якоїсь гіперболізованої форми. Свідченням цьому стала новина від самого "сивочолого" про те, що він поставив рекорд і, начебто, передав на фронт аж 25 РЕБів. Ну все, думаєш, виправився політик. Хоч щось вперше в житті купив за власні кошти. Але ні