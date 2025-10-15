"Щедрість за чужий рахунок": військовий показав, як Порошенко піариться на допомозі ЗСУ за бюджетні гроші
Київ • УНН
Політик Петро Порошенко вкотре потрапив у скандал через маніпуляції з допомогою ЗСУ, привласнивши собі заслугу передачі армії 25 систем РЕБ, куплених за кошти держави. Це не перший випадок, коли Порошенко піариться на темі війни, використовуючи зібрані донати або кошти місцевих бюджетів.
Петро Порошенко черговий раз потрапив у скандал через маніпуляції з нібито "особистою" допомогою Збройним силам. Політик привласнив собі заслугу передачі армії 25 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), придбаних не за його гроші, а за кошт держави - пише український військовий Олексій Сталкер, передає УНН.
Про патологічну жадібність Порошенка ходять легенди. Причому ця якість з роками набула у "гетьмана" якоїсь гіперболізованої форми. Свідченням цьому стала новина від самого "сивочолого" про те, що він поставив рекорд і, начебто, передав на фронт аж 25 РЕБів. Ну все, думаєш, виправився політик. Хоч щось вперше в житті купив за власні кошти. Але ні
За словами військового, це вже не перший випадок, коли Порошенко намагається піаритися на темі війни та допомоги армії. Політик регулярно знімає постановочні відео, у яких передає техніку чи автомобілі, куплені за зібрані донати або кошти місцевих бюджетів, але подає це як власну благодійність.
Щедрість Порошенка – в основному за чужий рахунок. Те ж стосується і начебто допомоги ЗСУ. Спочатку ГОшки Порошенка збирають донати з людей, потім за ці донати купується техніка для війська, а Петро з Мариною її вручають під об’єктиви камер
Військовий також нагадав, що Порошенко — офіційний мільярдер і один із найбагатших політиків Європи. Попри це, витрачати власні кошти, за словами автора допису, він воліє не на допомогу армії, а на особистий піар – рекламу на білбордах і публічні акції.
Ще більше цинізму цій історії додає те, що Порошенко – офіційний мільярдер. Він входить у трійку олігархів. Він – найбагатший депутат у Європі: заробляє більше ніж усі євродепутати разом. А їх у Європарламенті – 750. І якщо і дарує він мільйони доларів, то лише своїм синам-ухилянтам, який переховуються від військової служби у Лондоні
