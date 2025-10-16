Инвесторы обратились к Порошенко из-за неэтичного поведения компании Инвестиционный капитал Украина

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
15:34 • 4782 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10019 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20325 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26822 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38149 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61407 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21937 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38316 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30100 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25312 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 54650 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17 • 32604 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 34392 просмотра
В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16 октября, 08:44 • 7070 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51 • 16993 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 20347 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61420 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 34588 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 54884 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 68497 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 33090 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 81852 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 59618 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 61759 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 66648 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

Инвесторы обратились к Порошенко из-за неэтичного поведения компании Инвестиционный капитал Украина

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Группа украинских инвесторов обратилась к Петру Порошенко с просьбой повлиять на ICU, которая блокирует реструктуризацию облигаций E.M.I.S. Finance B.V. Инвесторы утверждают, что действия ICU вредят интересам более сотни украинских семей.

Инвесторы обратились к Порошенко из-за неэтичного поведения компании Инвестиционный капитал Украина

Группа украинских инвесторов, пострадавших от действий группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), направила открытое письмо народному депутату Петру Порошенко. Инвесторы просят Порошенко, как авторитетного лидера украинского бизнеса, помочь в разрешении конфликтной ситуации, передает УНН со ссылкой на обращение.

"Уважаемый Петр Алексеевич, просим Вас воспользоваться своим авторитетом и влиянием на бизнес-среду, и довести до сведения владельцев компании ICU мнение об ошибочности и недобросовестности их действий", - говорится в письме.

В своем обращении инвесторы указывают на неэтичное поведение ICU, которая блокирует процесс реструктуризации облигаций Loan Participation Notes (LPN), эмитированных E.M.I.S. Finance B.V.

Инициаторы письма отмечают, что с уважением относятся к праву на приватность и самостоятельное ведение дел каждым из инвесторов. Однако сегодняшние действия ICU существенно и негативно затрагивают интересы более сотни украинских семей. Более 170 мелких владельцев облигаций столкнулись с тем, что ICU игнорирует мнение и права других инвесторов и действует исключительно в собственных интересах.

Как отмечается в письме, инвесторы вкладывали средства в ценные бумаги компании E.M.I.S. Finance B.V., которые в предыдущие годы продавались и обслуживались через ряд финансовых учреждений, в том числе "Сенс Банк". Однако, после введения санкций против бывших владельцев банка, обслуживание этих бумаг было прекращено. Вместе с тем нидерландская компания E.M.I.S. Finance B.V. предложила реструктуризацию обязательств, на которую согласилось большинство владельцев ценных бумаг - LPN. К сожалению, компания ICU, которая владеет контрольным пакетом в двух из десяти серий LPN, выступила против этой реструктуризации. Это, по мнению инвесторов, заблокировало справедливый выход из ситуации для сотен небольших украинских инвесторов. Они считают, что ICU исповедует стратегию так называемого "vulture fund" — фонда, который скупает долги со скидкой и ждет восстановления эмитента для получения максимальной прибыли.

Стоит отметить, что ICU публично обещала пойти навстречу и позволить соинвесторам обменять свои LPN на реструктуризированные бумаги, однако не выполнила свое обещание.

"Пусть, считают инвесторы, ICU реализуют свои проекты с элементами привычной им агрессивной манеры вести бизнес где угодно, но не в Украине, в условиях войны, политической нестабильности и масштабных человеческих потерь. Заработок на крови и слезах никогда не вызывал уважения, и провоцировал лишь решительные ответные действия", - говорится в письме.

Инвесторы считают, что именно Петр Порошенко, который активно помогает ВСУ, противодействует "Бизнесу на крови" и сам находится под несправедливым давлением, мог бы повлиять на совладельцев инвесткомпании ICU и убедить их прислушаться к мнению большинства инвесторов, чтобы найти выход из "тупика", и принять взвешенное и справедливое решение в интересах всех инвесторов.

"Если авторитет Петра Порошенко не приведет к нормализации ситуации, группа инвесторов намерена добиваться общественной оценки действий ICU и обратится к финансовым регуляторам Украины и Великобритании", - резюмируется в обращении.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Военное положение
Война в Украине
Петр Порошенко
благотворительность
Великобритания
Украина