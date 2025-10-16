$41.760.01
Ексклюзив
15:34 • 5708 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 11040 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 21304 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 27387 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 38633 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 61973 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22035 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38369 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30129 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25329 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Група українських інвесторів звернулася до Петра Порошенка з проханням вплинути на ICU, яка блокує реструктуризацію облігацій E.M.I.S. Finance B.V. Інвестори стверджують, що дії ICU шкодять інтересам понад сотні українських родин.

Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал Україна

Група українських інвесторів, які постраждали від дій групи "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), направила відкритого листа народному депутату Петру Порошенку. Інвестори просять Порошенка, як авторитетного лідера українського бізнесу, допомогти у вирішенні конфліктної ситуації, передає УНН з посиланням звернення.

"Шановний Петре Олексійовичу, просимо Вас скористатись своїм авторитетом і впливом на бізнес середовище, та довести до відома власників компанії ICU думку про помилковість та недоброчесність їх дій", - йдеться у листі.

У своєму зверненні інвестори вказують на неетичну поведінку ICU, яка блокує процес реструктуризації облігацій Loan Participation Notes (LPN), емітованих E.M.I.S. Finance B.V.

Ініціатори листа наголошують, що з повагою ставляться до права на приватність та самостійне ведення справ кожним з інвесторів. Однак сьогоднішні дії ICU суттєво та негативно зачіпають інтереси понад сотні українських родин. Більше 170 дрібних власників облігацій зіткнулися з тим, що ICU ігнорує думку та права інших інвесторів та діє виключно у власних інтересах.

Як зазначається у листі, інвестори вкладали кошти в цінні папери компанії E.M.I.S. Finance B.V., які у попередні роки продавалися та обслуговувались через низку фінансових установ, у тому числі "Сенс Банк". Однак, після введення санкцій проти колишніх власників банку, обслуговування цих паперів було припинено. Разом з тим нідерландська компанія E.M.I.S. Finance B.V. запропонувала реструктуризацію зобов’язань, на яку погодилася більшість власників цінних паперів - LPN. На жаль, компанія ICU, яка володіє контрольним пакетом у двох із десяти серій LPN, виступила проти цієї реструктуризації. Це, на думку інвесторів, заблокувало справедливий вихід із ситуації для сотень невеликих українських інвесторів. Вони вважають, що ICU сповідує стратегію так званого "vulture fund" — фонду, який скуповує борги зі знижкою і чекає на відновлення емітента для отримання максимального прибутку.

Варто зазначити, що ICU публічно обіцяла піти назустріч та дозволити співінвесторам обміняти свої LPN на реструктуризовані папери, однак не виконала свою обіцянку.

"Нехай, вважають інвестори, ICU реалізовують свої проєкти з елементами звичної їм агресивної манери вести бізнес де завгодно, але не в Україні, в умовах війни, політичної нестабільності та масштабних людських втрат. Заробіток на крові та сльозах ніколи не викликали поваги, та провокували лише рішучі зворотні дії", - йдеться у листі.

Інвестори вважають, що саме Петро Порошенко, який активно допомагає ЗСУ, протидіє "Бізнесу на крові" та сам знаходиться під несправедливим тиском, міг би вплинути на співвласників інвесткомпанії ICU та переконати їх прислухатись до думки більшості інвесторів, аби знайти вихід з "глухого кута", та прийняти зважене та справедливе рішення в інтересах всіх інвесторів.

"Якщо авторитет Петра Порошенка не призведе до нормалізації ситуації, група інвесторів має намір домагатися суспільної оцінки дій ICU та звернеться до фінансових регуляторів України та Великої Британії", - резюмується у зверненні.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Петро Порошенко
благодійність
Велика Британія
Україна