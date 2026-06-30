Президент ЕЦБ заявила, что Европа стала более устойчивой к экономическим потрясениям

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа стала менее уязвимой к внешним экономическим потрясениям благодаря укреплению финансовой системы и прогрессу в "зеленом" переходе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Выступая на открытии ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре (Португалия), Лагард отметила, что улучшение банковского и фискального регулирования, а также инвестиции в низкоуглеродную энергетику уже продемонстрировали свою эффективность.

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за три года из-за войны в Иране

По ее словам, именно благодаря этим изменениям еврозона смогла без существенных последствий пережить банкротство Silicon Valley Bank, тарифную политику президента США Дональда Трампа и масштабные перебои с поставками нефти.

Хотя мы более склонны столкнуться с потрясениями, которые отклоняют инфляцию от целевого показателя, устойчивость, которую создала Европа, означает, что их влияние на нашу экономику является более сдержанным

Президент ЕЦБ подчеркнула, что недавнее решение о повышении процентных ставок было "решительным решением", а события последних недель не дали оснований пересмотреть такую оценку. В то же время она отметила, что долгосрочная устойчивость мирного соглашения на Ближнем Востоке "далеко не гарантирована", поэтому регулятор продолжит внимательно оценивать экономическую ситуацию.

Лагард также заявила, что ЕЦБ значительно улучшил анализ оперативных экономических данных и прогнозирование инфляции, а финансовые рынки уже хорошо понимают принципы реагирования регулятора.

Монетарная политика начинает действовать еще до того, как мы примем решение. Это дает нам время оценить, как развивается шок, прежде чем мы определимся с определенным курсом действий, что очень ценно в условиях высокой неопределенности