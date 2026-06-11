ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за три года из-за войны в Иране

Европейский центральный банк впервые почти за три года повысил ключевые процентные ставки. Причиной стало ускорение инфляции в еврозоне на фоне роста цен на энергоносители из-за войны вокруг Ирана, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

ЕЦБ повысил ставку по депозитным операциям на 0,25 процентного пункта - до 2,25%. Также была увеличена ставка основных операций рефинансирования до 2,4%, а ставка маржинального кредитования - до 2,65%.

Это стало первым повышением ставок с сентября 2023 года и означает возвращение регулятора к более жесткой монетарной политике после периода смягчения в 2025 году.

Решение было принято на фоне ускорения инфляции в еврозоне. В мае она достигла 3,2%, что стало самым высоким показателем с сентября 2023 года. Одним из главных факторов называют рост цен на энергоносители на 10,9% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время экономика еврозоны демонстрирует признаки замедления. В первом квартале 2026 года ВВП стран валютного блока сократился на 0,2%. Экономисты предупреждают о риске стагфляции - сочетания слабого экономического роста и высокой инфляции.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн ранее заявлял, что последствия войны вокруг Ирана ухудшили экономические перспективы региона. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также подчеркивала, что медлить с повышением ставок больше невозможно из-за риска закрепления инфляционных ожиданий.

Для граждан и бизнеса решение будет означать более дорогие кредиты, ипотеку и финансирование для компаний. В то же время финансовые рынки уже оценивают примерно в 50% вероятность еще одного повышения ставок осенью.

Эксперты считают, что нынешнее решение может стать началом нового цикла ужесточения монетарной политики в еврозоне.

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