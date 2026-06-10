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"Нафтогаз" впервые забронировал мощности LNG-терминала в Европе до 2044 года

Киев • УНН

 • 528 просмотра

"Нафтогаз" забронировал мощности LNG-терминала в Литве на 2033–2044 годы. Это обеспечит доступ к глобальному рынку газа и укрепит энергобезопасность.

"Нафтогаз" впервые забронировал мощности LNG-терминала в Европе до 2044 года
Фото: НАК "Нафтогаз Украины"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу группы "Нафтогаз".

Детали

Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в порту литовского города Клайпеда на период с 2033 по 2044 год. Это важный шаг для Украины в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и усилении энергетической безопасности, говорится в сообщении.

Процедуру распределения завершил оператор KN Energies, в то время как Нафтогаз стал одним из пяти участников, получивших право на долгосрочное использование терминала - вместе с Equinor, Ignitis, Latvenergo и Gasum.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что такие решения имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины.

Они расширяют возможности доступа к глобальному рынку LNG и укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения

- говорится в сообщении.

Напомним

Группа "Нафтогаз" достигла принципиальных договоренностей со специальным комитетом держателей двух серий еврооблигаций относительно реструктуризации обязательств общим объемом около 1,2 млрд евро.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Нафтогаз
Украина