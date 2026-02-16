$42.990.00
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
21:07 • 5848 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 27684 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 31748 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 28029 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 28226 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 67099 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 49421 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 43409 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 33868 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Мировые регуляторы и экономисты предупреждают о дефиците данных для выявления рисков финансового кризиса. Компании переходят в частный сектор, усложняя оценку экономического здоровья.

Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков

Мировые регуляторы и экономисты все чаще предупреждают о критическом дефиците данных, необходимых для выявления рисков следующего финансового кризиса. Из-за массового перехода компаний с публичных бирж в частный сектор и расцвета теневого кредитования традиционные индикаторы экономического здоровья перестали отражать реальную картину, вынуждая политиков принимать судьбоносные решения в условиях информационного вакуума. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Проблема нехватки информации обострилась на фоне частичного закрытия правительства США, когда Федеральная резервная система временно потеряла доступ к статистике по инфляции и рынку труда.

Однако более системные риски скрыты в частном капитале: количество публичных компаний в США за 20 лет сократилось вдвое, тогда как количество "единорогов" – частных стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов – превысило отметку в 850 единиц.

Значительные пробелы в данных затрудняют для нас и рынка понимание того, где накапливаются риски, а значит, и предсказание стресса

– констатировала Сара Бриден, заместитель председателя по вопросам финансовой стабильности Банка Англии.

Теневое кредитование и скрытые рычаги влияния

Особую тревогу вызывает рынок частного долга, где заемщики все чаще используют сложные инструменты вроде платежей в натуральной форме (PIK). Это позволяет компаниям откладывать выплату процентов, что улучшает текущие балансы кредиторов, но маскирует реальные финансовые трудности до момента наступления дефолта. Надзорные органы ЕЦБ и ФРС подчеркивают, что такая непрозрачность может привести к "кристаллизации" уязвимостей только в момент реального рыночного краха.

Кроме того, банки активно финансируют теневых кредиторов – объем таких обязательств вырос на 50% за последние пять лет, достигнув 2,2 триллиона долларов. Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с периодом перед кризисом 2008 года, отмечая, что тогда регуляторы не знали, куда смотреть, а сегодня они просто лишены технической возможности исследовать зоны накопления токсичных активов.

Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов

Степан Гафтко

