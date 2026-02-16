Глобальна економіка опинилася в зоні невидимості через стрімке зростання непрозорих приватних ринків

$42.990.00
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 5918 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 27743 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 31781 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 28051 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28241 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 67115 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49425 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43416 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33869 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США15 лютого, 15:04 • 8308 перегляди
Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвінаPhoto15 лютого, 15:15 • 4570 перегляди
Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зониVideo15 лютого, 15:45 • 4860 перегляди
Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters15 лютого, 16:10 • 4298 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto19:10 • 10136 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 14:11 • 27750 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 98149 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 156133 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 87424 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 103652 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Китай
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 16428 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 24929 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 23705 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 26609 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 51339 перегляди
Глобальна економіка опинилася в зоні невидимості через стрімке зростання непрозорих приватних ринків

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Світові регулятори та економісти попереджають про дефіцит даних для виявлення ризиків фінансової кризи. Компанії переходять у приватний сектор, ускладнюючи оцінку економічного здоров'я.

Глобальна економіка опинилася в зоні невидимості через стрімке зростання непрозорих приватних ринків

Світові регулятори та економісти дедалі частіше попереджають про критичний дефіцит даних, необхідних для виявлення ризиків наступної фінансової кризи. Через масовий перехід компаній із публічних бірж у приватний сектор та розквіт тіньового кредитування традиційні індикатори економічного здоров’я перестали відображати реальну картину, змушуючи політиків ухвалювати доленосні рішення в умовах інформаційного вакууму. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Проблема нестачі інформації загострилася на тлі часткового закриття уряду США, коли Федеральна резервна система тимчасово втратила доступ до статистики щодо інфляції та ринку праці.

Однак системніші ризики приховані в приватному капіталі: кількість публічних компаній у США за 20 років скоротилася вдвічі, тоді як кількість "єдинорогів" – приватних стартапів вартістю понад 1 мільярд доларів – перевищила позначку у 850 одиниць.

Значні прогалини в даних ускладнюють для нас і ринку розуміння того, де накопичуються ризики, а отже, і передбачення стресу

– констатувала Сара Бріден, заступниця голови з питань фінансової стабільності Банку Англії.

Тіньове кредитування та приховані важелі впливу

Особливу тривогу викликає ринок приватного боргу, де позичальники все частіше використовують складні інструменти на кшталт платежів у натуральній формі (PIK). Це дозволяє компаніям відкладати виплату відсотків, що покращує поточні баланси кредиторів, але маскує реальні фінансові труднощі до моменту настання дефолту. Наглядові органи ЄЦБ та ФРС наголошують, що така непрозорість може призвести до "кристалізації" вразливостей лише в момент реального ринкового краху.

Крім того, банки активно фінансують тіньових кредиторів – обсяг таких зобов'язань зріс на 50% за останні п'ять років, досягнувши 2,2 трильйона доларів. Експерти порівнюють нинішню ситуацію з періодом перед кризою 2008 року, зазначаючи, що тоді регулятори не знали, куди дивитися, а сьогодні вони просто позбавлені технічної можливості дослідити зони накопичення токсичних активів.

Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів15.02.26, 02:50 • 8526 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Федеральна резервна система
Банк Англії
Європейський центральний банк
Bloomberg
Сполучені Штати Америки