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Нидерланды и Испания выдвинули кандидатов на пост главы ЕЦБ вместо Кристин Лагард

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Пабло Эрнандес де Кос и Клаас Кнот претендуют на должность президента ЕЦБ после ухода Кристин Лагард 7 февраля. Решение обсудят министры еврозоны.

Нидерланды и Испания выдвинули кандидатов на пост главы ЕЦБ вместо Кристин Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ), который 7 февраля покинет Кристин Лагард. На должность претендуют бывшие руководители центральных банков обеих стран — Пабло Эрнандес де Кос и Клас Кнот. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Как и ожидалось, после завершения срока подачи кандидатур в 17:00 остались только два претендента.

Их выдвижение стало частью более широких переговоров о распределении руководящих должностей в Европейском центральном банке. В них также участвуют Франция и Германия, которые стремятся обеспечить своим представителям места в исполнительном совете учреждения.

ЕЦБ отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны и установление процентных ставок для поддержания стабильности цен на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Его исполнительный совет состоит из шести человек и контролирует повседневную деятельность банка.

В то же время Германия стремится сохранить должность, которую 3 января освободит экономист Изабель Шнабель. Она покинет ЕЦБ ради работы в Международном валютном фонде.

Франция, в свою очередь, претендует на должность главного экономиста ЕЦБ после завершения восьмилетнего срока полномочий ирландца Филипа Лейна 31 мая.

Министры финансов стран еврозоны обсудят кадровые изменения во время встречи Еврогруппы в понедельник в Брюсселе. Сами кандидаты не будут участвовать в закрытом заседании, однако министры финансов Испании и Нидерландов представят кандидатуры своих соотечественников.

Дипломаты ожидают, что лидеры ЕС обсудят распределение должностей во время неформального саммита в Дублине в конце следующей недели. Крайний срок подачи кандидатур на должность вместо Изабель Шнабель — 27 ноября.

Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев29.10.26, 16:30 • 35318 просмотров

Ольга Розгон

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