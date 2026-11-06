Нідерланди та Іспанія висунули кандидатів на посаду глави ЄЦБ замість Крістін Лагард

Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"

В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Ексклюзив

Доплата за генератор у кав’ярнях: чи законно закладам додавати націнки під час блекаутів

На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег

СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурор

Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша

За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"

Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх - НБУ дав прогноз

У працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи - КМДА