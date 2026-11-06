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Нідерланди та Іспанія висунули кандидатів на посаду глави ЄЦБ замість Крістін Лагард

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Пабло Ернандес де Кос і Клас Кнот претендують на посаду президента ЄЦБ після відходу Крістін Лагард 7 лютого. Рішення обговорять міністри єврозони.

Нідерланди та Іспанія висунули кандидатів на посаду глави ЄЦБ замість Крістін Лагард

Європейського центрального банку (ЄЦБ), яку 7 лютого залишить Крістін Лагард. На посаду претендують колишні керівники центральних банків обох країн - Пабло Ернандес де Кос і Клас Кнот. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як очікувалося, після завершення терміну подання кандидатур о 17:00 залишилися лише два претенденти.

Їхнє висунення стало частиною ширших переговорів щодо розподілу керівних посад у Європейському центральному банку. До них залучені також Франція та Німеччина, які прагнуть забезпечити своїм представникам місця у виконавчій раді установи.

ЄЦБ відповідає за монетарну політику єврозони та встановлення процентних ставок для підтримки стабільності цін на рівні 2% у середньостроковій перспективі. Його виконавча рада складається із шести осіб і контролює щоденну діяльність банку.

Водночас Німеччина прагне зберегти посаду, яку 3 січня звільнить економістка Ізабель Шнабель. Вона залишить ЄЦБ заради роботи в Міжнародному валютному фонді.

Франція, своєю чергою, претендує на посаду головного економіста ЄЦБ після завершення восьмирічного терміну ірландця Філіпа Лейна 31 травня.

Міністри фінансів країн єврозони обговорять кадрові зміни під час зустрічі Єврогрупи в понеділок у Брюсселі. Самі кандидати не братимуть участі в закритому засіданні, однак міністри фінансів Іспанії та Нідерландів представлятимуть кандидатури своїх співвітчизників.

Дипломати очікують, що лідери ЄС обговорять розподіл посад під час неформального саміту в Дубліні наприкінці наступного тижня. Кінцевий термін подання кандидатур на посаду замість Ізабель Шнабель — 27 листопада.

Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29.10.26, 16:30 • 35317 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
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