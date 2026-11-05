Хакеры вывели со счетов одного из французских банков около 100 млн евро

Французский банк Credit Mutuel Arkea заявил в четверг, что потерял около 100 млн евро (112,61 млн долларов США) и пока не может сказать, какую часть этих средств удастся вернуть после кибератаки, произошедшей на этой неделе. Это редкий случай успешного ограбления крупного финансового учреждения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Атака на французский банк в среду произошла после кражи на прошлой неделе криптовалюты на сумму 6,3 млрд долларов с биржи Binance, а также волны кибератак на подключенные к интернету холодильники в Европе.

Злоумышленники использовали счет, принадлежащий Credit Mutuel Arkea, для осуществления "мошеннических переводов" в другие банки. Это могло позволить конвертировать средства в криптовалюту через специализированные платформы.

В то же время взлом не затронул счета клиентов. Представитель банка сообщил в четверг, что, хотя в целях безопасности финансовое учреждение временно приостановило некоторые операции, что вызвало задержки отдельных переводов, активы клиентов не пострадали.

Представитель также опроверг сообщения СМИ о том, что онлайн-банковская дочерняя компания Fortuneo стала точкой входа для атаки. По его словам, проникновения через Fortuneo не было, ни подразделение, ни счета его клиентов не пострадали.

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В Credit Mutuel Arkea отказались назвать стороннего поставщика услуг, платформу которого использовали во время атаки. В то же время там сообщили, что проинформировали Европейский центральный банк, французских банковских регуляторов и прокуратуру.

Парижская прокуратура заявила, что ее подразделение по борьбе с киберпреступностью получило жалобу от Credit Mutuel Arkea в среду и немедленно начало расследование организованной атаки на автоматизированную систему обработки данных.

Хотя успешные кибератаки на крупные финансовые учреждения происходят редко, финансовые регуляторы во всем мире усилили предупреждения о рисках киберпреступности, особенно на фоне развития искусственного интеллекта.

Credit Mutuel Arkea, штаб-квартира которой расположена в Бретани, — французская кооперативная банковская группа, имеющая более 5,8 млн клиентов и активы на сумму 211,5 млрд евро.

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