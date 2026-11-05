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Ту-95

Хакери вивели з рахунків одного з французьких банків близько 100 млн євро

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Credit Mutuel Arkea заявив про втрату близько 100 млн євро через шахрайські перекази. Рахунки клієнтів не постраждали, триває розслідування.

Хакери вивели з рахунків одного з французьких банків близько 100 млн євро

Французький банк Credit Mutuel Arkea заявив у четвер, що втратив близько 100 млн євро (112,61 млн доларів США) і поки не може сказати, яку частину цих коштів вдасться повернути після кібератаки, що сталася цього тижня. Це рідкісний випадок успішного пограбування великої фінансової установи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Атака на французький банк у середу сталася після викрадення минулого тижня криптовалюти на суму 6,3 млрд доларів із біржі Binance, а також хвилі кібератак на підключені до інтернету холодильники в Європі.

Зловмисники використали рахунок, що належить Credit Mutuel Arkea, для здійснення "шахрайських переказів" до інших банків. Це могло дозволити конвертувати кошти у криптовалюту через спеціалізовані платформи.

Водночас злам не торкнувся рахунків клієнтів. Представник банку повідомив у четвер, що, хоча з метою безпеки фінустанова тимчасово призупинила деякі операції, що спричинило затримки окремих переказів, активи клієнтів не постраждали.

Представник також спростував повідомлення ЗМІ про те, що онлайн-банкінгова дочірня компанія Fortuneo стала точкою входу для атаки. За його словами, проникнення через Fortuneo не було, ані підрозділ, ані рахунки його клієнтів не постраждали.

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У Credit Mutuel Arkea відмовилися назвати стороннього постачальника послуг, платформу якого використали під час атаки. Водночас там повідомили, що поінформували Європейський центральний банк, французьких банківських регуляторів і прокуратуру.

Прокуратура Парижа заявила, що її підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю отримав скаргу від Credit Mutuel Arkea в середу та негайно розпочав розслідування організованої атаки на автоматизовану систему обробки даних.

Хоча успішні кібератаки на великі фінансові установи трапляються рідко, фінансові регулятори в усьому світі посилили попередження про ризики кіберзлочинності, особливо на тлі розвитку штучного інтелекту.

Credit Mutuel Arkea, штаб-квартира якої розташована в Бретані, — французька кооперативна банківська група, що має понад 5,8 млн клієнтів та активи на суму 211,5 млрд євро.

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Ольга Розгон

СвітТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Банківська картка
Binance
Європейський центральний банк
Reuters
Париж