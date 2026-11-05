Хакери вивели з рахунків одного з французьких банків близько 100 млн євро

Французький банк Credit Mutuel Arkea заявив у четвер, що втратив близько 100 млн євро (112,61 млн доларів США) і поки не може сказати, яку частину цих коштів вдасться повернути після кібератаки, що сталася цього тижня. Це рідкісний випадок успішного пограбування великої фінансової установи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Атака на французький банк у середу сталася після викрадення минулого тижня криптовалюти на суму 6,3 млрд доларів із біржі Binance, а також хвилі кібератак на підключені до інтернету холодильники в Європі.

Зловмисники використали рахунок, що належить Credit Mutuel Arkea, для здійснення "шахрайських переказів" до інших банків. Це могло дозволити конвертувати кошти у криптовалюту через спеціалізовані платформи.

Водночас злам не торкнувся рахунків клієнтів. Представник банку повідомив у четвер, що, хоча з метою безпеки фінустанова тимчасово призупинила деякі операції, що спричинило затримки окремих переказів, активи клієнтів не постраждали.

Представник також спростував повідомлення ЗМІ про те, що онлайн-банкінгова дочірня компанія Fortuneo стала точкою входу для атаки. За його словами, проникнення через Fortuneo не було, ані підрозділ, ані рахунки його клієнтів не постраждали.

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У Credit Mutuel Arkea відмовилися назвати стороннього постачальника послуг, платформу якого використали під час атаки. Водночас там повідомили, що поінформували Європейський центральний банк, французьких банківських регуляторів і прокуратуру.

Прокуратура Парижа заявила, що її підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю отримав скаргу від Credit Mutuel Arkea в середу та негайно розпочав розслідування організованої атаки на автоматизовану систему обробки даних.

Хоча успішні кібератаки на великі фінансові установи трапляються рідко, фінансові регулятори в усьому світі посилили попередження про ризики кіберзлочинності, особливо на тлі розвитку штучного інтелекту.

Credit Mutuel Arkea, штаб-квартира якої розташована в Бретані, — французька кооперативна банківська група, що має понад 5,8 млн клієнтів та активи на суму 211,5 млрд євро.

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