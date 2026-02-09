В Европе заявляют о "срочной" необходимости альтернативы Visa и Mastercard - FT

Европе "срочно" необходимо снизить зависимость от американских групп, таких как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса EPI Мартина Ваймерт, на фоне того, как официальные лица предупреждают, что их доминирование на рынке может быть использовано как оружие, если трансатлантические отношения ухудшатся, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Мы сильно зависим от международных [платежных] решений", - сказала Мартина Ваймерт, исполнительный директор Европейской платежной инициативы (EPI), консорциума из 16 европейских банков и финансовых компаний.

"Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние [платежные] карточные системы… но у нас нет ничего трансграничного", - указала она.

"Если мы говорим, что независимость настолько важна, и мы все знаем, что это вопрос времени... нам срочно нужны действия", - отметила чиновница.

Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети карточных транзакций в еврозоне, при этом в 13 странах-членах отсутствовала национальная альтернатива американским платежным системам. Даже там, где есть внутренние платежные системы, их использование сокращается, пишет издание.

В условиях сокращения использования наличных европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что влияние американских платежных компаний может быть использовано как оружие в случае серьезного ухудшения отношений, отмечает издание.

Это одна из нескольких критически важных областей, где чиновники опасаются, что блок стал слишком зависимым от американских компаний. Глава бельгийской службы кибербезопасности недавно предупредил, что Европа "потеряла интернет" из-за доминирования американских технологических гигантов.

"Глубокая интеграция создала зависимости, которыми можно злоупотреблять, когда не все партнеры являются союзниками, - предупредил бывший президент ЕЦБ Марио Драги в недавней речи. - Взаимозависимость, которая когда-то рассматривалась как источник взаимного сдерживания, стала источником рычагов влияния и контроля".

Европейская платежная инспекция (EPI), в состав которой входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. В настоящее время эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, и планирует расширить ее использование на онлайн-платежи и платежи в магазинах к 2027 году.

Ваймерт сказала, что банки и продавцы по большей части "осознавали" необходимость создания трансграничной европейской платежной сети, но "геополитический контекст" означает, что это теперь "становится основной темой".

ЕЦБ заявил, что инициативы частного сектора в прошлом, включая более ранний план EPI по запуску конкурирующей карточной системы, "показали трудности масштабирования", при этом представитель отметил, что "участники с трудом согласовывают общие стандарты".

Центральный банк продвигает цифровой евро – государственную инициативу по осуществлению цифровых платежей в еврозоне – с целью укрепления денежно-кредитного суверенитета блока.

Пьеро Чиполлоне, член правления ЕЦБ, отвечающий за проект, на прошлой неделе подчеркнул его важность. "Как граждане Европы, мы хотим избежать ситуации, когда Европа будет чрезмерно зависеть от платежных систем, которые нам неподвластны", - сказал он.

Проект вызывает разногласия среди европейских политиков, и некоторые кредиторы лоббируют против него, утверждая, что он подорвет усилия частного сектора. Голосование в Европейском парламенте в конце этого года, вероятно, будет проходить в напряженной борьбе, пишет издание.

К 2029 году, когда ЕЦБ планирует начать выпуск токенов, торговцы в еврозоне должны принимать цифровые евро в магазинах и онлайн. Базовая инфраструктура также будет открыта для развития частными инициативами.

Цифровой евро может "заложить основу, на которой после консолидации потенциально можно будет построить эквивалент европейской Visa или Mastercard", заявила Аврора Лалюк, глава экономического комитета Европейского парламента и сторонница проекта.

Однако Ваймерт предупредила, что если геополитическая напряженность обострится, цифровой евро может появиться слишком поздно.

"Проблема с цифровым евро в том, что он появится через несколько лет, возможно, после окончания срока полномочий [президента США] Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что нам несколько не хватает времени", - добавила она.

