В Европе заявляют о "срочной" необходимости альтернативы Visa и Mastercard - FT

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 12266 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 22500 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 28557 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 45863 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 46108 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 39211 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 38048 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26421 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17956 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13395 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 15030 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 22031 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 4724 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 22705 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 13690 просмотра
публикации
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 506 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 51645 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 73214 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 90233 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 83698 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Игорь Гарбарук
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Херсонская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 22787 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 34342 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 47750 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 48634 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 56902 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

В Европе заявляют о "срочной" необходимости альтернативы Visa и Mastercard - FT

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европе необходимо снизить зависимость от американских платежных групп, таких как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса EPI Мартина Ваймерт. Это связано с опасениями, что их доминирование может быть использовано как оружие в случае ухудшения трансатлантических отношений.

В Европе заявляют о "срочной" необходимости альтернативы Visa и Mastercard - FT

Европе "срочно" необходимо снизить зависимость от американских групп, таких как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса EPI Мартина Ваймерт, на фоне того, как официальные лица предупреждают, что их доминирование на рынке может быть использовано как оружие, если трансатлантические отношения ухудшатся, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Мы сильно зависим от международных [платежных] решений", - сказала Мартина Ваймерт, исполнительный директор Европейской платежной инициативы (EPI), консорциума из 16 европейских банков и финансовых компаний.

"Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние [платежные] карточные системы… но у нас нет ничего трансграничного", - указала она.

"Если мы говорим, что независимость настолько важна, и мы все знаем, что это вопрос времени... нам срочно нужны действия", - отметила чиновница.

Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети карточных транзакций в еврозоне, при этом в 13 странах-членах отсутствовала национальная альтернатива американским платежным системам. Даже там, где есть внутренние платежные системы, их использование сокращается, пишет издание.

В условиях сокращения использования наличных европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что влияние американских платежных компаний может быть использовано как оружие в случае серьезного ухудшения отношений, отмечает издание.

Это одна из нескольких критически важных областей, где чиновники опасаются, что блок стал слишком зависимым от американских компаний. Глава бельгийской службы кибербезопасности недавно предупредил, что Европа "потеряла интернет" из-за доминирования американских технологических гигантов.

"Глубокая интеграция создала зависимости, которыми можно злоупотреблять, когда не все партнеры являются союзниками, - предупредил бывший президент ЕЦБ Марио Драги в недавней речи. - Взаимозависимость, которая когда-то рассматривалась как источник взаимного сдерживания, стала источником рычагов влияния и контроля".

Европейская платежная инспекция (EPI), в состав которой входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. В настоящее время эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, и планирует расширить ее использование на онлайн-платежи и платежи в магазинах к 2027 году.

Ваймерт сказала, что банки и продавцы по большей части "осознавали" необходимость создания трансграничной европейской платежной сети, но "геополитический контекст" означает, что это теперь "становится основной темой".

ЕЦБ заявил, что инициативы частного сектора в прошлом, включая более ранний план EPI по запуску конкурирующей карточной системы, "показали трудности масштабирования", при этом представитель отметил, что "участники с трудом согласовывают общие стандарты".

Центральный банк продвигает цифровой евро – государственную инициативу по осуществлению цифровых платежей в еврозоне – с целью укрепления денежно-кредитного суверенитета блока.

Пьеро Чиполлоне, член правления ЕЦБ, отвечающий за проект, на прошлой неделе подчеркнул его важность. "Как граждане Европы, мы хотим избежать ситуации, когда Европа будет чрезмерно зависеть от платежных систем, которые нам неподвластны", - сказал он.

Проект вызывает разногласия среди европейских политиков, и некоторые кредиторы лоббируют против него, утверждая, что он подорвет усилия частного сектора. Голосование в Европейском парламенте в конце этого года, вероятно, будет проходить в напряженной борьбе, пишет издание.

К 2029 году, когда ЕЦБ планирует начать выпуск токенов, торговцы в еврозоне должны принимать цифровые евро в магазинах и онлайн. Базовая инфраструктура также будет открыта для развития частными инициативами.

Цифровой евро может "заложить основу, на которой после консолидации потенциально можно будет построить эквивалент европейской Visa или Mastercard", заявила Аврора Лалюк, глава экономического комитета Европейского парламента и сторонница проекта.

Однако Ваймерт предупредила, что если геополитическая напряженность обострится, цифровой евро может появиться слишком поздно.

"Проблема с цифровым евро в том, что он появится через несколько лет, возможно, после окончания срока полномочий [президента США] Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что нам несколько не хватает времени", - добавила она.

Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд24.11.25, 17:07 • 3134 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Банковская карта
Mastercard
Европейский центральный банк
Дойче Банк
Европейский парламент
Дональд Трамп
Франция
Бельгия
Германия