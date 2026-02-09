$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 22501 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 28558 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 45864 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 46109 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39211 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38048 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26421 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17956 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13395 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
У Європі заявляють про "термінову" необхідність альтернативи Visa і Mastercard - FT

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європі необхідно знизити залежність від американських платіжних груп, таких як Visa та Mastercard, заявила голова банківського альянсу EPI Мартіна Ваймерт. Це пов'язано з побоюваннями, що їхнє домінування може бути використане як зброя у разі погіршення трансатлантичних відносин.

У Європі заявляють про "термінову" необхідність альтернативи Visa і Mastercard - FT

Європі "терміново" необхідно знизити залежність від американських груп, таких як Visa та Mastercard, заявила голова банківського альянсу EPI Мартіна Ваймерт, на тлі того, як офіційні особи попереджають, що їхнє домінування на ринку може бути використане як зброя, якщо трансатлантичні відносини погіршаться, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Ми сильно залежимо від міжнародних [платіжних] рішень", - сказала Мартіна Ваймерт, виконавчий директор Європейської платіжної ініціативи (EPI), консорціуму з 16 європейських банків та фінансових компаній.

"Так, у нас є добрі національні активи, такі як внутрішні [платіжні] карткові системи… але ми не маємо нічого транскордонного", - вказала вона.

"Якщо ми говоримо, що незалежність настільки важлива, і ми всі знаємо, що це питання часу... нам терміново потрібні дії", - зазначила посадовиця.

Згідно з даними Європейського центрального банку, у 2022 році на Visa та Mastercard припадало майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні, при цьому в 13 країнах-членах була відсутня національна альтернатива американським платіжним системам. Навіть там, де є внутрішні платіжні системи, їх використання скорочується, пише видання.

В умовах скорочення використання готівки європейські чиновники все більше стурбовані тим, що вплив американських платіжних компаній може бути використаний як зброя у разі серйозного погіршення відносин, зазначає видання.

Це одна з кількох критично важливих областей, де чиновники побоюються, що блок став надто залежним від американських компаній. Глава бельгійської служби кібербезпеки нещодавно попередив, що Європа "втратила інтернет" через домінування американських технологічних гігантів.

"Глибока інтеграція створила залежності, якими можна зловживати, коли не всі партнери є союзниками, - попередив колишній президент ЄЦБ Маріо Драгі у нещодавній промові. - Взаємозалежність, яка колись розглядалася як джерело взаємного стримування, стала джерелом важелів впливу та контролю".

Європейська платіжна інспекція (EPI), до складу якої входять BNP Paribas та Deutsche Bank, у 2024 році запустила європейську альтернативу Apple Pay під назвою Wero. Наразі ця система цифрових платежів налічує 48,5 млн користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, і планує розширити її використання на онлайн-платежі та платежі в магазинах до 2027 року.

Ваймерт сказала, що банки та продавці здебільшого "усвідомлювали" необхідність створення транскордонної європейської платіжної мережі, але "геополітичний контекст" означає, що це тепер "стає основною темою".

ЄЦБ заявив, що ініціативи приватного сектору в минулому, включаючи більш ранній план EPI щодо запуску конкуруючої карткової системи, "показали труднощі масштабування", при цьому речник зазначив, що "учасники важко узгоджують спільні стандарти".

Центральний банк просуває цифровий євро – державну ініціативу щодо здійснення цифрових платежів у єврозоні – з метою зміцнення грошово-кредитного суверенітету блоку.

П'єро Чіполлоне, член правління ЄЦБ, який відповідає за проєкт, минулого тижня наголосив на його важливості. "Як громадяни Європи, ми хочемо уникнути ситуації, коли Європа надмірно залежатиме від платіжних систем, які нам непідвладні", - сказав він.

Проєкт викликає розбіжності серед європейських політиків і деякі кредитори лобіюють проти нього, стверджуючи, що він підірве зусилля приватного сектору. Голосування в Європейському парламенті наприкінці цього року, ймовірно, відбуватиметься у напруженій боротьбі, пише видання.

До 2029 року, коли ЄЦБ планує розпочати випуск токенів, торговці в єврозоні мають приймати цифрові євро в магазинах та онлайн. Базову інфраструктуру також буде відкрито для розвитку приватними ініціативами.

Цифровий євро може "закласти основу, на якій після консолідації потенційно можна буде побудувати еквівалент європейської Visa або Mastercard", заявила Аврора Лалюк, голова економічного комітету Європейського парламенту та прихильниця проєкту.

Однак Ваймерт попередила, що якщо геополітична напруга загостриться, цифровий євро може з'явитися запізно.

"Проблема з цифровим євро в тому, що він з'явиться за кілька років, можливо, після закінчення терміну повноважень [президента США] Дональда Трампа. Тому я думаю, що нам дещо бракує часу", - додала вона.

Юлія Шрамко

