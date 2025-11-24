Єврорада затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік: зобов’язання – 192,8 млрд євро, платежі – 190,1 млрд

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 5158 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11120 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17582 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19437 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14562 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12957 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11208 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28631 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24755 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 19157 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 18760 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 11444 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 17593 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 19448 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 39651 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 65341 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24840 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28721 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41615 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52065 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53663 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

Єврорада затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік: зобов’язання – 192,8 млрд євро, платежі – 190,1 млрд

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Європейська Рада офіційно затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік із зобов'язаннями 192,8 млрд євро та платежами 190,1 млрд євро. Бюджет спрямований на оборону, міграцію, конкурентоспроможність та готовність до криз.

Єврорада затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік: зобов’язання – 192,8 млрд євро, платежі – 190,1 млрд

Сьогодні Європейська Рада офіційно затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік, який передбачає витрати на ключові пріоритети блоку – оборону, міграцію, конкурентоспроможність та готовність до криз. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради, пише УНН.

Деталі

Загальна сума зобов’язань бюджету становить 192,8 млрд євро, а загальна сума платежів – 190,1 млрд євро. Бюджет був погоджений після тривалих переговорів з Європейським парламентом, які завершилися укладенням угоди 15 листопада 2025 року.

путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії23.11.25, 15:52 • 4196 переглядiв

Міністр фінансів Данії та головний переговірник Ради щодо бюджету ЄС на 2026 рік, Ніколай Ваммен, наголосив, що підписання нового бюджету є сильним кроком до стабільності. 

Сьогодні ми зробили останній крок у забезпеченні сильного та стійкого бюджету ЄС, який дозволить нам продовжувати реалізацію наших спільних пріоритетів ЄС наступного року. Цей бюджет дозволяє нам рішуче реагувати на потреби європейських громадян. Водночас ми забезпечили гнучкість, щоб мати змогу долати кризи, що розвиваютьс 

– заявив Ваммен.

За його словами, 715,7 млн євро залишено як резерв у рамках граничних значень витрат поточного багаторічного фінансового плану, що дозволяє реагувати на непередбачені обставини.

Бюджет потребує остаточного затвердження Європейським парламентом, яке очікується 26 листопада 2025 року. Це шостий річний бюджет у рамках багаторічних фінансових рамок ЄС на 2021–2027 роки та доповнює заходи на підтримку відновлення після пандемії COVID-19 у рамках плану NextGenerationEU.

Бельгії вдалося уникнути розвалу уряду на тлі досягнення де Вевером бюджетної угоди24.11.25, 16:55 • 916 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Володимир Путін
Європейський парламент
Європейська рада
Європейський Союз
Данія
Бельгія