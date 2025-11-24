Єврорада затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік: зобов’язання – 192,8 млрд євро, платежі – 190,1 млрд
Київ • УНН
Європейська Рада офіційно затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік із зобов'язаннями 192,8 млрд євро та платежами 190,1 млрд євро. Бюджет спрямований на оборону, міграцію, конкурентоспроможність та готовність до криз.
Сьогодні Європейська Рада офіційно затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік, який передбачає витрати на ключові пріоритети блоку – оборону, міграцію, конкурентоспроможність та готовність до криз. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради, пише УНН.
Деталі
Загальна сума зобов’язань бюджету становить 192,8 млрд євро, а загальна сума платежів – 190,1 млрд євро. Бюджет був погоджений після тривалих переговорів з Європейським парламентом, які завершилися укладенням угоди 15 листопада 2025 року.
Міністр фінансів Данії та головний переговірник Ради щодо бюджету ЄС на 2026 рік, Ніколай Ваммен, наголосив, що підписання нового бюджету є сильним кроком до стабільності.
Сьогодні ми зробили останній крок у забезпеченні сильного та стійкого бюджету ЄС, який дозволить нам продовжувати реалізацію наших спільних пріоритетів ЄС наступного року. Цей бюджет дозволяє нам рішуче реагувати на потреби європейських громадян. Водночас ми забезпечили гнучкість, щоб мати змогу долати кризи, що розвиваютьс
За його словами, 715,7 млн євро залишено як резерв у рамках граничних значень витрат поточного багаторічного фінансового плану, що дозволяє реагувати на непередбачені обставини.
Бюджет потребує остаточного затвердження Європейським парламентом, яке очікується 26 листопада 2025 року. Це шостий річний бюджет у рамках багаторічних фінансових рамок ЄС на 2021–2027 роки та доповнює заходи на підтримку відновлення після пандемії COVID-19 у рамках плану NextGenerationEU.
