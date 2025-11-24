Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3604 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9648 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16162 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18129 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13908 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12667 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10991 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9234 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10274 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11256 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27818 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23916 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 18565 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 18151 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55 • 10486 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 16138 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 18105 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 39119 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 64818 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23983 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27880 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41367 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51829 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53443 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Европейский Совет официально утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год с обязательствами 192,8 млрд евро и платежами 190,1 млрд евро. Бюджет направлен на оборону, миграцию, конкурентоспособность и готовность к кризисам.

Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд

Сегодня Европейский совет официально утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год, который предусматривает расходы на ключевые приоритеты блока – оборону, миграцию, конкурентоспособность и готовность к кризисам. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета, пишет УНН.

Подробности

Общая сумма обязательств бюджета составляет 192,8 млрд евро, а общая сумма платежей – 190,1 млрд евро. Бюджет был согласован после длительных переговоров с Европейским парламентом, которые завершились заключением соглашения 15 ноября 2025 года.

путину доложили об обвале сырьевых доходов и рекордном дефиците бюджета россии23.11.25, 15:52 • 4188 просмотров

Министр финансов Дании и главный переговорщик Совета по бюджету ЕС на 2026 год, Николай Ваммен, подчеркнул, что подписание нового бюджета является сильным шагом к стабильности.

Сегодня мы сделали последний шаг в обеспечении сильного и устойчивого бюджета ЕС, который позволит нам продолжать реализацию наших общих приоритетов ЕС в следующем году. Этот бюджет позволяет нам решительно реагировать на потребности европейских граждан. В то же время мы обеспечили гибкость, чтобы иметь возможность преодолевать развивающиеся кризисы

– заявил Ваммен.

По его словам, 715,7 млн евро оставлено в качестве резерва в рамках предельных значений расходов текущего многолетнего финансового плана, что позволяет реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Бюджет требует окончательного утверждения Европейским парламентом, которое ожидается 26 ноября 2025 года. Это шестой годовой бюджет в рамках многолетних финансовых рамок ЕС на 2021–2027 годы и дополняет меры по поддержке восстановления после пандемии COVID-19 в рамках плана NextGenerationEU.

Бельгии удалось избежать развала правительства на фоне достижения де Вевером бюджетного соглашения24.11.25, 16:55 • 694 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Владимир Путин
Европейский парламент
Европейский совет
Европейский Союз
Дания
Бельгия