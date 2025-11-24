Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд

Сегодня Европейский совет официально утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год, который предусматривает расходы на ключевые приоритеты блока – оборону, миграцию, конкурентоспособность и готовность к кризисам. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета, пишет УНН.

Общая сумма обязательств бюджета составляет 192,8 млрд евро, а общая сумма платежей – 190,1 млрд евро. Бюджет был согласован после длительных переговоров с Европейским парламентом, которые завершились заключением соглашения 15 ноября 2025 года.

Министр финансов Дании и главный переговорщик Совета по бюджету ЕС на 2026 год, Николай Ваммен, подчеркнул, что подписание нового бюджета является сильным шагом к стабильности.

Сегодня мы сделали последний шаг в обеспечении сильного и устойчивого бюджета ЕС, который позволит нам продолжать реализацию наших общих приоритетов ЕС в следующем году. Этот бюджет позволяет нам решительно реагировать на потребности европейских граждан. В то же время мы обеспечили гибкость, чтобы иметь возможность преодолевать развивающиеся кризисы