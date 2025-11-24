Евросовет утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год: обязательства – 192,8 млрд евро, платежи – 190,1 млрд
Киев • УНН
Европейский Совет официально утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год с обязательствами 192,8 млрд евро и платежами 190,1 млрд евро. Бюджет направлен на оборону, миграцию, конкурентоспособность и готовность к кризисам.
Сегодня Европейский совет официально утвердил годовой бюджет ЕС на 2026 год, который предусматривает расходы на ключевые приоритеты блока – оборону, миграцию, конкурентоспособность и готовность к кризисам. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета, пишет УНН.
Подробности
Общая сумма обязательств бюджета составляет 192,8 млрд евро, а общая сумма платежей – 190,1 млрд евро. Бюджет был согласован после длительных переговоров с Европейским парламентом, которые завершились заключением соглашения 15 ноября 2025 года.
Министр финансов Дании и главный переговорщик Совета по бюджету ЕС на 2026 год, Николай Ваммен, подчеркнул, что подписание нового бюджета является сильным шагом к стабильности.
Сегодня мы сделали последний шаг в обеспечении сильного и устойчивого бюджета ЕС, который позволит нам продолжать реализацию наших общих приоритетов ЕС в следующем году. Этот бюджет позволяет нам решительно реагировать на потребности европейских граждан. В то же время мы обеспечили гибкость, чтобы иметь возможность преодолевать развивающиеся кризисы
По его словам, 715,7 млн евро оставлено в качестве резерва в рамках предельных значений расходов текущего многолетнего финансового плана, что позволяет реагировать на непредвиденные обстоятельства.
Бюджет требует окончательного утверждения Европейским парламентом, которое ожидается 26 ноября 2025 года. Это шестой годовой бюджет в рамках многолетних финансовых рамок ЕС на 2021–2027 годы и дополняет меры по поддержке восстановления после пандемии COVID-19 в рамках плана NextGenerationEU.
