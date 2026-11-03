НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке

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Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем, несмотря на временное ослабление гривны в начале ноября из-за роста бюджетных расходов и ограниченного экспортного предложения. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

В первые дни ноября спрос на валюту был повышенным на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в частности на сектор обороны и безопасности. Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, что традиционно происходит в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты. В то же время предложение иностранной валюты ограничивали большие объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, к снижению продаж валюты со стороны аграрного и металлургического секторов. Предложение валюты частично поддерживали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не были системными. В периоды сокращения таких продаж гривна ослабевала к доллару США - говорится в сообщении.

В НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка. НБУ отреагировал на расширение разницы между официальным курсом гривны и курсом продажи иностранной валюты со стороны финансовых учреждений, что способствовало ее сужению. Во-первых, НБУ провел активные консультации с рынком относительно причин такой динамики. Во-вторых, решил превентивно провести 3 ноября операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс - добавили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что соответствующие операции подтвердили отсутствие проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе. Объявленное в рамках соответствующих операций предложение долларов США (100 млн долларов) значительно превысило фактический спрос со стороны банков (14 млн долларов), предложение евро (100 млн евро) вообще не имело спроса. НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.

Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты в банках, НБУ планирует повторно провести такие операции 4 ноября. Это превентивное решение при необходимости поддержит наличную валютную ликвидность финансовой системы на надлежащем уровне для удовлетворения потребностей украинцев. Сохранение устойчивости валютного рынка остается неизменной задачей НБУ. Объем международных резервов достаточен для ее выполнения — по состоянию на 1 октября 2026 года он составлял 47,1 млрд долл. США и увеличился к концу октября. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы составляли менее 30 млрд долларов - добавили в Нацбанке.

Напомним

НБУ повысил ставку до 16,5% из-за инфляции и давления на гривну. ЕЦБ оставил ставки без изменений на фоне энергетических рисков.