$45.530.1851.050.37
ukenru
20:45 • 2894 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
20:31 • 4332 просмотра
НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
20:17 • 3652 просмотра
Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС
19:59 • 5566 просмотра
Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
18:43 • 11782 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 12814 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
17:47 • 14308 просмотра
Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали
17:35 • 19131 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро
16:38 • 17576 просмотра
"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом
16:23 • 21332 просмотра
В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 42233 просмотра
Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер3 ноября, 11:38 • 22778 просмотра
Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана3 ноября, 12:23 • 17537 просмотра
Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за жестоких атак рф на украинцев3 ноября, 13:16 • 13514 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 24937 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 19124 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 24953 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 42246 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 63450 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 71595 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вигивский Иван Михайлович
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 5416 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 30717 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 54201 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 48158 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини3 ноября, 03:05 • 41198 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Фокс Ньюс
Техника
2С22 «Богдана»

НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке

Киев • УНН

 • 4286 просмотра

НБУ связал ослабление гривны с ростом спроса и падением экспорта. Регулятор заявил о контроле над рынком и достаточных резервах.

НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
Фото иллюстративное

Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем, несмотря на временное ослабление гривны в начале ноября из-за роста бюджетных расходов и ограниченного экспортного предложения. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

В первые дни ноября спрос на валюту был повышенным на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в частности на сектор обороны и безопасности. Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, что традиционно происходит в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты. В то же время предложение иностранной валюты ограничивали большие объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, к снижению продаж валюты со стороны аграрного и металлургического секторов. Предложение валюты частично поддерживали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не были системными. В периоды сокращения таких продаж гривна ослабевала к доллару США 

- говорится в сообщении. 

В НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка. НБУ отреагировал на расширение разницы между официальным курсом гривны и курсом продажи иностранной валюты со стороны финансовых учреждений, что способствовало ее сужению. Во-первых, НБУ провел активные консультации с рынком относительно причин такой динамики. Во-вторых, решил превентивно провести 3 ноября операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс 

- добавили в НБУ. 

В Нацбанке отметили, что соответствующие операции подтвердили отсутствие проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе. Объявленное в рамках соответствующих операций предложение долларов США (100 млн долларов) значительно превысило фактический спрос со стороны банков (14 млн долларов), предложение евро (100 млн евро) вообще не имело спроса. НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.

Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты в банках, НБУ планирует повторно провести такие операции 4 ноября. Это превентивное решение при необходимости поддержит наличную валютную ликвидность финансовой системы на надлежащем уровне для удовлетворения потребностей украинцев. Сохранение устойчивости валютного рынка остается неизменной задачей НБУ. Объем международных резервов достаточен для ее выполнения — по состоянию на 1 октября 2026 года он составлял 47,1 млрд долл. США и увеличился к концу октября. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы составляли менее 30 млрд долларов 

- добавили в Нацбанке. 

Напомним 

НБУ повысил ставку до 16,5% из-за инфляции и давления на гривну. ЕЦБ оставил ставки без изменений на фоне энергетических рисков.

Павел Башинский

ЭкономикаФинансы
Война в Украине
Европейский центральный банк
Национальный банк Украины
Соединённые Штаты
Украина