НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку

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Національний банк України запевняє, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем, попри тимчасове послаблення гривні на початку листопада через зростання бюджетних видатків та обмежену експортну пропозицію. Про це повідомляє НБУ, передає УНН.

У перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки. Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти. Водночас пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів. Пропозицію валюти частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не були системними. У періоди зменшення таких продажів гривня слабшала до долара США - йдеться у повідомленні.

У НБУ заявили, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем. Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу.

Національний банк уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку. НБУ відреагував на розширення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу іноземної валюти з боку фінансових установ, що посприяло її звуженню. По-перше, НБУ провів активні консультації з ринком щодо причин такої динаміки. По-друге, вирішив превентивно провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас - додали у НБУ.

У Нацбанку зазначили, що відповідні операції підтвердили те, що проблем із наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі немає. Оголошена в межах відповідних операцій пропозиція долара США (100 млн доларів) значно перевищила фактичний попит з боку банків (14 млн доларів), пропозиція євро (100 млн євро) – взагалі не мала попиту. НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає.

Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити повторно такі операції 4 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців. Збереження стійкості валютного ринку залишається незмінним завданням НБУ. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для його виконання – станом на 1 жовтня 2026 року він становив 47,1 млрд дол. США та збільшився на кінець жовтня. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше 30 млрд доларів - додали в Нацбанку.

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