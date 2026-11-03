$45.530.1851.050.37
ukenru
20:45 • 4106 перегляди
У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла
20:31 • 5536 перегляди
НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку
20:17 • 4200 перегляди
Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС
19:59 • 6148 перегляди
Губернаторка Нью-Джерсі застерігає порти від прийому російського дизельного палива
18:43 • 12031 перегляди
рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль
18:28 • 12988 перегляди
Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
17:47 • 14444 перегляди
Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
17:35 • 19416 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
16:38 • 17643 перегляди
"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом
16:23 • 21404 перегляди
У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 42423 перегляди
Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр3 листопада, 11:38 • 22899 перегляди
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана3 листопада, 12:23 • 17664 перегляди
Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців3 листопада, 13:16 • 13624 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 25169 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро17:35 • 19416 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 25299 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 42541 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 63583 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 71729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році18:21 • 5680 перегляди
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 30851 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 54313 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 48269 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 41316 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Fox News
Техніка
2С22 «Богдана»

НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку

Київ • УНН

 • 5526 перегляди

НБУ пов’язав ослаблення гривні зі зростанням попиту та падінням експорту. Регулятор заявив про контроль ринку й достатні резерви.

НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку
Фото ілюстративне

Національний банк України запевняє, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем, попри тимчасове послаблення гривні на початку листопада через зростання бюджетних видатків та обмежену експортну пропозицію. Про це повідомляє НБУ, передає УНН.

У перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки. Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти. Водночас пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів. Пропозицію валюти частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не були системними. У періоди зменшення таких продажів гривня слабшала до долара США 

- йдеться у повідомленні. 

У НБУ заявили, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем. Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу.

Національний банк уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку. НБУ відреагував на розширення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу іноземної валюти з боку фінансових установ, що посприяло її звуженню. По-перше, НБУ провів активні консультації з ринком щодо причин такої динаміки. По-друге, вирішив превентивно провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас 

- додали у НБУ. 

У Нацбанку зазначили, що відповідні операції підтвердили те, що проблем із наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі немає. Оголошена в межах відповідних операцій пропозиція долара США (100 млн доларів) значно перевищила фактичний попит з боку банків (14 млн доларів), пропозиція євро (100 млн євро) – взагалі не мала попиту. НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає.

Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити повторно такі операції 4 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців. Збереження стійкості валютного ринку залишається незмінним завданням НБУ. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для його виконання – станом на 1 жовтня 2026 року він становив 47,1 млрд дол. США та збільшився на кінець жовтня. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше 30 млрд доларів 

- додали в Нацбанку. 

Нагадаємо 

НБУ підвищив ставку до 16,5% через інфляцію та тиск на гривню. ЄЦБ залишив ставки без змін на тлі енергетичних ризиків.

Павло Башинський

ЕкономікаФінанси
Війна в Україні
Європейський центральний банк
Національний банк України
Сполучені Штати Америки
Україна