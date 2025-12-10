Новое предложение ЕС по использованию активов рф для Украины наиболее близко к нормам международного права - Лагард
Киев • УНН
Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что новое предложение ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины является наиболее соответствующим международному праву. Лидеры ЕС обсуждают привлечение 210 миллиардов евро российских суверенных активов, замороженных в Европе.
Последняя версия предложения Европейского Союза о финансовой поддержке Украины наиболее близка к соответствию международному праву. Об этом заявила в среду президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Лидеры ЕС месяцами обсуждают, как использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, оставаясь при этом в рамках международного права, которое запрещает прямую конфискацию.
Большинство лидеров хотят задействовать около 210 миллиардов евро (244 миллиарда долларов) российских суверенных активов, замороженных в Европе, но это, вероятно, потребует определенных гарантий для Бельгии, где хранится большинство этих средств.
Схема, которая была создана и которая будет обсуждаться на следующем заседании Европейского совета, является… наиболее приближенной к тому, что соответствует принципам международного права. Наш долг как европейцев - продолжать поддерживать, защищать и действовать в интересах Украины
Лагард, которая не принимает прямого участия в процессе, давно выражала обеспокоенность по поводу использования российских активов и заявила, что ЕЦБ стремится, чтобы любое решение уважало международное право, иначе мировая репутация евро может пострадать.
Это очень, очень исключительный случай, и он не лишает россию права собственности на активы
Она также отметила, что ЕС должен объяснить, что происходит, и четко дать понять, что блок не занимается практикой конфискации суверенных активов только потому, что это соответствует его интересам.
Напомним
Страны ЕС намерены ускорить решение по обездвиживанию до 210 млрд евро российских суверенных активов. Это позволит обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до саммита на следующей неделе.
