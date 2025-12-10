$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 2126 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 8010 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 11239 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 13559 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12875 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 21492 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16756 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27307 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42162 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41557 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новое предложение ЕС по использованию активов рф для Украины наиболее близко к нормам международного права - Лагард

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что новое предложение ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины является наиболее соответствующим международному праву. Лидеры ЕС обсуждают привлечение 210 миллиардов евро российских суверенных активов, замороженных в Европе.

Новое предложение ЕС по использованию активов рф для Украины наиболее близко к нормам международного права - Лагард

Последняя версия предложения Европейского Союза о финансовой поддержке Украины наиболее близка к соответствию международному праву. Об этом заявила в среду президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Лидеры ЕС месяцами обсуждают, как использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, оставаясь при этом в рамках международного права, которое запрещает прямую конфискацию.

Большинство лидеров хотят задействовать около 210 миллиардов евро (244 миллиарда долларов) российских суверенных активов, замороженных в Европе, но это, вероятно, потребует определенных гарантий для Бельгии, где хранится большинство этих средств.

Схема, которая была создана и которая будет обсуждаться на следующем заседании Европейского совета, является… наиболее приближенной к тому, что соответствует принципам международного права. Наш долг как европейцев - продолжать поддерживать, защищать и действовать в интересах Украины

- сказала Лагард.

Лагард, которая не принимает прямого участия в процессе, давно выражала обеспокоенность по поводу использования российских активов и заявила, что ЕЦБ стремится, чтобы любое решение уважало международное право, иначе мировая репутация евро может пострадать.

Это очень, очень исключительный случай, и он не лишает россию права собственности на активы

- сказала Лагард относительно нынешнего предложения.

Она также отметила, что ЕС должен объяснить, что происходит, и четко дать понять, что блок не занимается практикой конфискации суверенных активов только потому, что это соответствует его интересам.

Напомним

Страны ЕС намерены ускорить решение по обездвиживанию до 210 млрд евро российских суверенных активов. Это позволит обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до саммита на следующей неделе.

Ольга Розгон

