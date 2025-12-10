ЄС поспішає з рішенням для обходу Орбана щодо російських активів до саміту - FT

$42.180.11
49.090.07
ukenru
9 грудня, 20:28 • 13255 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 28042 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 29436 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 23724 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 49258 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 37155 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26542 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31085 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 41528 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 59911 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло9 грудня, 22:28 • 8958 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 11957 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 9488 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС02:10 • 3614 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 7504 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 8020 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 49236 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 39726 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 41515 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 59896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Барак Обама
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Угорщина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 13114 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 30917 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 31432 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 67795 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 73165 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МіГ-29

ЄС поспішає з рішенням для обходу Орбана щодо російських активів до саміту - FT

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Країни ЄС мають намір прискорити рішення щодо знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів. Це дозволить обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до саміту наступного тижня.

ЄС поспішає з рішенням для обходу Орбана щодо російських активів до саміту - FT

Країни ЄС мають намір прискорити ухвалення рішення щодо знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів, щоб обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Члени ЄС мають намір прискорити ухвалення рішення про знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів, щоб обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до зустрічі європейських лідерів на саміті наступного тижня", - пише видання.

За словами офіційних осіб, знайомих із планами, прагнення ухвалити законодавство, яке передбачає надзвичайні повноваження для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямоване на захист впливу Брюсселя на мирних переговорах під керівництвом США щодо війни в Україні.

Дипломати, які займаються цим законодавством, бачать перевагу в швидкому відокремленні питання знерухомлення активів від дебатів щодо залучення кредитів для України, підкріплених замороженими російськими коштами, пише видання. Це питання фінансування буде залишено на розгляд лідерів ЄС наступного тижня.

Рішення про голосування протягом наступного тижня, яке ігнорує принцип одностайності при ухваленні рішень щодо санкцій, ризикує розлютити Угорщину та інші столиці, які виступають проти цього заходу, зазначає видання. 

Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України09.12.25, 17:54 • 8976 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Financial Times
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан