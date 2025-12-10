ЄС поспішає з рішенням для обходу Орбана щодо російських активів до саміту - FT

Країни ЄС мають намір прискорити ухвалення рішення щодо знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів, щоб обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Члени ЄС мають намір прискорити ухвалення рішення про знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів, щоб обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до зустрічі європейських лідерів на саміті наступного тижня", - пише видання.

За словами офіційних осіб, знайомих із планами, прагнення ухвалити законодавство, яке передбачає надзвичайні повноваження для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямоване на захист впливу Брюсселя на мирних переговорах під керівництвом США щодо війни в Україні.

Дипломати, які займаються цим законодавством, бачать перевагу в швидкому відокремленні питання знерухомлення активів від дебатів щодо залучення кредитів для України, підкріплених замороженими російськими коштами, пише видання. Це питання фінансування буде залишено на розгляд лідерів ЄС наступного тижня.

Рішення про голосування протягом наступного тижня, яке ігнорує принцип одностайності при ухваленні рішень щодо санкцій, ризикує розлютити Угорщину та інші столиці, які виступають проти цього заходу, зазначає видання.

Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України