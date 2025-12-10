ЕС спешит с решением для обхода Орбана по российским активам до саммита - FT

Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о замораживании до 210 млрд евро российских суверенных активов, чтобы обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Члены ЕС намерены ускорить принятие решения о замораживании до 210 млрд евро российских суверенных активов, чтобы обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе", - пишет издание.

По словам официальных лиц, знакомых с планами, стремление принять законодательство, предусматривающее чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций, направлено на защиту влияния Брюсселя на мирных переговорах под руководством США по войне в Украине.

Дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в быстром отделении вопроса замораживания активов от дебатов по привлечению кредитов для Украины, подкрепленных замороженными российскими средствами, пишет издание. Этот вопрос финансирования будет оставлен на рассмотрение лидеров ЕС на следующей неделе.

Решение о голосовании в течение следующей недели, которое игнорирует принцип единогласия при принятии решений по санкциям, рискует разозлить Венгрию и другие столицы, выступающие против этой меры, отмечает издание.

