9 декабря, 20:28 • 12974 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 27151 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 33497 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 28642 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 22971 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 47933 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 36776 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 26328 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31022 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 59254 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
ЕС спешит с решением для обхода Орбана по российским активам до саммита - FT

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Страны ЕС намерены ускорить решение по заморозке до 210 млрд евро российских суверенных активов. Это позволит обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до саммита на следующей неделе.

ЕС спешит с решением для обхода Орбана по российским активам до саммита - FT

Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о замораживании до 210 млрд евро российских суверенных активов, чтобы обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Члены ЕС намерены ускорить принятие решения о замораживании до 210 млрд евро российских суверенных активов, чтобы обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе", - пишет издание.

По словам официальных лиц, знакомых с планами, стремление принять законодательство, предусматривающее чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций, направлено на защиту влияния Брюсселя на мирных переговорах под руководством США по войне в Украине.

Дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в быстром отделении вопроса замораживания активов от дебатов по привлечению кредитов для Украины, подкрепленных замороженными российскими средствами, пишет издание. Этот вопрос финансирования будет оставлен на рассмотрение лидеров ЕС на следующей неделе.

Решение о голосовании в течение следующей недели, которое игнорирует принцип единогласия при принятии решений по санкциям, рискует разозлить Венгрию и другие столицы, выступающие против этой меры, отмечает издание. 

Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины09.12.25, 17:54 • 8942 просмотра

Юлия Шрамко

