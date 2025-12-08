Франция защищает российские активы на 18 млрд евро от "репарационного кредита" ЕС для Украины - FT

Франция находится под растущим давлением, чтобы помочь с финансированием для Украины, используя 18 млрд евро российских суверенных активов, которые в основном обездвижены в частных банках и идентификацию которых Париж скрывал более двух лет, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"К раздражению некоторых других европейских столиц, Франция скрывала любые подробности об учреждениях, хранящих российские государственные средства, и о том, как используются начисленные проценты, утверждая, что это вопрос конфиденциальности клиентов", пишет издание.

Эти активы снова оказались под пристальным вниманием, поскольку Европейская комиссия воплощает план "репарационного кредита" для Украины, подкрепленного активами российского центрального банка, находящимися под санкциями. Последнее предложение направлено на использование средств, замороженных по всему ЕС, а не только основного актива в размере 185 млрд евро в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Брюсселе.

Politico: странам ЕС придется выделить миллиарды на гарантии "репарационного кредита" для Украины, больше всего - на Германии

Как отмечается, "активы во Франции, точное местонахождение и хранители которых остаются неизвестными другим столицам, являются вторым по величине накоплением обездвиженных активов российского центрального банка в Европе". Euroclear был вынужден раскрыть сумму, которую он хранит.

"Сделки коммерческих банков с центральными банками и валютные резервы, возможно, являются наименее прозрачным сегментом мирового финансового рынка, - сказал Николя Верон, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel. - Никто не хочет раскрывать миру, куда он вкладывает свои деньги".

План Еврокомиссии направлен на решение давних возражений Бельгии, которая хочет, чтобы активы во Франции и других странах были частью любого кредитного соглашения. Бельгия утверждает, что Euroclear до сих пор несправедливо выделялся, что делало его более уязвимым к мести со стороны россии и финансовым рискам любой кредитной схемы.

Французские чиновники, хотя и поддерживают концепцию "репарационного кредита", заявили, что они выступают против схемы, включающей активы, хранящиеся в коммерческих банках, утверждая, что кредиторы подлежат другим договорным обязательствам, чем те, что находятся в Euroclear - говорится в публикации.

После €185 млрд в Euroclear почти все остальные €25 млрд российских государственных активов заморожены в коммерческих банках Франции и Бельгии, по словам нескольких лиц, знакомых с этим вопросом. Активы России в нескольких других странах ЕС значительно меньше.

При этом издание приводит по странам, где в ЕС заморожены российские активы:

Бельгия - €192 млрд;

Франция - €18 млрд;

Германия - €200 млн;

Кипр - менее €100 млн;

Швеция - €10 000;

Люксембург - €10 000.

Цифры, как указано, могут колебаться в зависимости от стоимости ценных бумаг и валют.

"€18 млрд активов российского центрального банка во Франции преимущественно находятся в коммерческих банках", по словам четырех лиц, знакомых с этим вопросом. "Бельгия также держит €7 млрд в коммерческих банках", кроме средств в Euroclear, сказали двое лиц.

Но названия банков держатся в тайне. "Это рыночно-чувствительная информация - это то же самое, как если бы врачи публично обсуждали медицинские записи", - заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии.

Непонятно, сколько банков во Франции хранят эти активы, хотя трое людей, информированных об этом, сказали, что, по их мнению, основная часть находится у крупнейшего кредитора страны, BNP Paribas. BNP отказался от комментариев.

Crédit Agricole и Société Générale также отказались от комментариев, а BPCE, четвертый по величине банк Франции, не ответил на запрос о комментарии.

BNP Paribas Fortis, крупнейший кредитор Бельгии и дочерняя компания французского банка, не ответил на запрос о комментарии. KBC и Belfius отказались от комментариев, когда их спросили о том, владеют ли они активами российского центрального банка, ссылаясь на конфиденциальность, пишет издание.

Euroclear получил прибыль от наличности, возникшей из-за заблокированных активов российского центрального банка - в основном из-за срока погашения ценных бумаг, которые москва хранила в Euroclear - но не имеет договорных обязательств выплачивать россии проценты. Полученная прибыль считается "непредвиденной прибылью", которая используется для поддержки кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, объясняет издание.

Частные кредиторы, напротив, обычно обязаны удерживать и в конечном итоге выплачивать россии все или часть процентов, возникающих по денежным депозитам, пишет издание. Но договорные условия различаются, и некоторые банки смогли накопить проценты от удержания российских активов, по словам людей, знакомых с этими договоренностями.

"Центральные депозитарии ценных бумаг не задолжали россии никаких процентов. Это, возможно, существенная разница, по сравнению с резервами центрального банка, резервов, хранящихся коммерческими банками, которые могут иметь задолженность по процентам", - сказал Гилл.

Согласно плану Еврокомиссии по репарационному кредиту, ЕС покроет любые процентные платежи, которые причитаются финансовым учреждениям российскому центробанку "в соответствии с условиями соответствующих контрактов".

В прошлом году "процентные доходы" Euroclear от активов российского центрального банка составили 5,4 млрд евро, а за первые шесть месяцев этого года они достигли 2,4 млрд евро. Согласно документам Euroclear, значительная часть этих средств была направлена на финансирование кредита для Украины.

Как отмечает издание, поскольку активы Euroclear превышают активы остальной Европы, они до сих пор доминировали в политических дискуссиях ЕС. "Французские банки являются ведомыми в этом вопросе, они не имеют желания участвовать в обсуждениях", - сказал один из людей в Париже, знакомых с замораживанием активов.

Офис французского президента в Елисейском дворце отказался комментировать активы, принадлежащие Франции, как и французский минфин, центральный банк и министерство экономики, пишет издание.

Вместо этого, вскоре после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года министерство обнародовало информацию об изъятии яхт и домов, принадлежащих олигархам, на которых распространяются санкции. Тогда было заявлено, что около 22 млрд евро средств, размещенных в российском центральном банке, было заморожено, а Tracfin, подразделение финансовой разведки министерства, подробно сообщил, что "крупный французский банк" предупредил чиновников о том, что москва пыталась репатриировать активы.

Лидеры ЕС должны обсудить план репарационного кредита на саммите через две недели.

Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico