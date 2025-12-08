Франція захищає російські активи на 18 млрд євро від "репараційного кредиту" ЄС для України - FT

Франція перебуває під зростаючим тиском, щоб допомогти з фінансуванням для України, використовуючи 18 млрд євро російських суверенних активів, які здебільшого знерухомлені в приватних банках і ідентифікацію яких Париж приховував понад два роки, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"На роздратування деяких інших європейських столиць, Франція приховувала будь-які подробиці про установи, що зберігають російські державні кошти, та про те, як використовуються нараховані відсотки, стверджуючи, що це питання конфіденційності клієнтів", пише видання.

Ці активи знову опинилися під пильною увагою, оскільки Європейська комісія втілює план "репараційного кредиту" для України, підкріпленого активами російського центрального банку, що перебувають під санкціями. Остання пропозиція спрямована на використання коштів, заморожених по всьому ЄС, а не лише основного активу обсягом 185 млрд євро в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, що базується в Брюсселі.

Як зазначається, "активи у Франції, точне місцезнаходження та зберігачі яких залишаються невідомими іншим столицям, є другим за величиною накопиченням знерухомлених активів російського центрального банку в Європі". Euroclear був змушений розкрити суму, яку він зберігає.

"Угоди комерційних банків з центральними банками та валютні резерви, можливо, є найменш прозорим сегментом світового фінансового ринку, - сказав Ніколя Верон, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel. - Ніхто не хоче розкривати світові, куди він вкладає свої гроші".

План Єврокомісії спрямований на вирішення давніх заперечень Бельгії, яка хоче, щоб активи у Франції та інших країнах були частиною будь-якої кредитної угоди. Бельгія стверджує, що Euroclear досі несправедливо виділявся, що робило його більш вразливим до помсти з боку росії та фінансових ризиків будь-якої кредитної схеми.

Французькі чиновники, хоча й підтримують концепцію "репараційного кредиту", заявили, що вони виступають проти схеми, що включає активи, що зберігаються в комерційних банках, стверджуючи, що кредитори підлягають іншим договірним зобов'язанням, ніж ті, що знаходяться в Euroclear - ідеться у публікації.

Після €185 млрд у Euroclear майже всі решта €25 млрд російських державних активів заморожені в комерційних банках Франції та Бельгії, за словами кількох осіб, знайомих з цим питанням. Активи росії в кількох інших країнах ЄС значно менші.

При цьому видання наводить по країнах, де у ЄС заморожені російські активи:

Бельгія - €192 млрд;

Франція - €18 млрд;

Німеччина - €200 млн;

Кіпр - менше €100 млн;

Швеція - €10 000;

Люксембург - €10 000.

Цифри, як вказано, можуть коливатися залежно від вартості цінних паперів та валют.

"€18 млрд активів російського центрального банку у Франції переважно знаходяться в комерційних банках", за словами чотирьох осіб, знайомих з цим питанням. "Бельгія також тримає €7 млрд у комерційних банках", окрім коштів у Euroclear, сказали двоє осіб.

Але назви банків тримаються в таємниці. "Це ринково-чутлива інформація - це те саме, як якби лікарі публічно обговорювали медичні записи", - заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл у коментарі.

Незрозуміло, скільки банків у Франції зберігають ці активи, хоча троє людей, поінформованих про це, сказали, що, на їхню думку, основна частина знаходиться у найбільшого кредитора країни, BNP Paribas. BNP відмовився від коментарів.

Crédit Agricole та Société Générale також відмовилися від коментарів, а BPCE, четвертий за величиною банк Франції, не відповів на запит про коментар.

BNP Paribas Fortis, найбільший кредитор Бельгії та дочірня компанія французького банку, не відповів на запит про коментар. KBC та Belfius відмовилися від коментарів, коли їх запитали про те, чи володіють вони активами російського центрального банку, посилаючись на конфіденційність, пише видання.

Euroclear отримав прибуток від готівки, що виникла через заблоковані активи російського центрального банку - здебільшого через термін погашення цінних паперів, які москва зберігала в Euroclear - але не має договірних зобов'язань виплачувати росії відсотки. Отриманий прибуток вважається "непередбачуваним прибутком", який використовується для підтримки кредиту Україні обсягом 50 мільярдів доларів, пояснює видання.

Приватні кредитори, навпаки, зазвичай зобов'язані утримувати та зрештою виплачувати росії всі або частину відсотків, що виникають за грошовими депозитами, пише видання. Але договірні умови різняться, і деякі банки змогли накопичити відсотки від утримання російських активів, за словами людей, знайомих з цими домовленостями.

"Центральні депозитарії цінних паперів не заборгували росії жодних відсотків. Це, можливо, суттєва різниця, порівняно з резервами центрального банку, резервів, що зберігаються комерційними банками, які можуть мати заборгованість за відсотками", - сказав Гілл.

Згідно з планом Єврокомісії щодо репараційного кредиту, ЄС покриє будь-які процентні платежі, які належить, фінансових установ для російському центробанку "відповідно до умов відповідних контрактів".

Минулого року "процентні доходи" Euroclear від активів російського центрального банку становили 5,4 млрд євро, а за перші шість місяців цього року вони сягнули 2,4 млрд євро. Згідно з документами Euroclear, значна частина цих коштів була спрямована на фінансування кредиту для України.

Як зазначає видання, оскільки активи Euroclear перевищують активи решти Європи, вони досі домінували в політичних дискусіях ЄС. "Французькі банки є послідовниками в цьому питанні, вони не мають бажання брати участь в обговореннях", - сказав один із людей у ​​Парижі, знайомих із заморожуванням активів.

Офіс французького президента в Єлисейському палаці відмовився коментувати активи, що належать Франції, як і французький мінфін, центральний банк та міністерство економіки, пише видання.

Натомість, невдовзі після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року міністерство оприлюднило інформацію про вилучення яхт та будинків, що належать олігархам, на яких поширюються санкції. Тоді було заявлено, що близько 22 млрд євро коштів, розміщених у російському центральному банку, було заморожено, а Tracfin, підрозділ фінансової розвідки міністерства, детально повідомив, що "великий французький банк" попередив чиновників про те, що москва намагалася репатріювати активи.

Лідери ЄС мають обговорити план репараційного кредиту на саміті через два тижні.

