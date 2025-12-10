$42.180.11
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 3980 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11089 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13091 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 16941 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15046 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13468 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 23060 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16902 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27443 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Нова пропозиція ЄС щодо використання активів рф для України найближча до норм міжнародного права - Лагард

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що нова пропозиція ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України є найбільш відповідною міжнародному праву. Лідери ЄС обговорюють залучення 210 мільярдів євро російських суверенних активів, заморожених у Європі.

Нова пропозиція ЄС щодо використання активів рф для України найближча до норм міжнародного права - Лагард

Остання версія пропозиції Європейського Союзу щодо фінансової підтримки України є найближча до відповідності міжнародному праву. Про це заявила в середу президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Лідери ЄС місяцями обговорюють, як використати заморожені російські активи для фінансування України, залишаючись при цьому в межах міжнародного права, яке забороняє пряму конфіскацію.

Більшість лідерів хочуть задіяти близько 210 мільярдів євро (244 мільярди доларів) російських суверенних активів, заморожених у Європі, але це, ймовірно, вимагатиме певних гарантій для Бельгії, де зберігається більшість цих коштів.

Схема, яка була створена і яку буде обговорено на наступному засіданні Європейської ради, є… найбільш наближеною до того, що відповідає принципам міжнародного права. Наш обов’язок як європейців - продовжувати підтримувати, захищати й діяти на користь України

- сказала Лагард.

Лагард, яка не бере прямої участі в процесі, давно висловлювала стурбованість щодо використання російських активів і заявила, що ЄЦБ прагне, щоб будь-яке рішення поважало міжнародне право, інакше світова репутація євро може постраждати.

Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє росію права власності на активи

- сказала Лагард щодо нинішньої пропозиції.

Вона також зазначила, що ЄС повинен пояснити, що відбувається, і чітко дати зрозуміти, що блок не займається практикою конфіскації суверенних активів лише тому, що це відповідає його інтересам.

Нагадаємо

Країни ЄС мають намір прискорити рішення щодо знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів. Це дозволить обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до саміту наступного тижня.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейський центральний банк
Reuters
Європейський Союз
Бельгія
Україна