Нова пропозиція ЄС щодо використання активів рф для України найближча до норм міжнародного права - Лагард
Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що нова пропозиція ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України є найбільш відповідною міжнародному праву. Лідери ЄС обговорюють залучення 210 мільярдів євро російських суверенних активів, заморожених у Європі.
Остання версія пропозиції Європейського Союзу щодо фінансової підтримки України є найближча до відповідності міжнародному праву. Про це заявила в середу президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Лідери ЄС місяцями обговорюють, як використати заморожені російські активи для фінансування України, залишаючись при цьому в межах міжнародного права, яке забороняє пряму конфіскацію.
Більшість лідерів хочуть задіяти близько 210 мільярдів євро (244 мільярди доларів) російських суверенних активів, заморожених у Європі, але це, ймовірно, вимагатиме певних гарантій для Бельгії, де зберігається більшість цих коштів.
Схема, яка була створена і яку буде обговорено на наступному засіданні Європейської ради, є… найбільш наближеною до того, що відповідає принципам міжнародного права. Наш обов’язок як європейців - продовжувати підтримувати, захищати й діяти на користь України
Лагард, яка не бере прямої участі в процесі, давно висловлювала стурбованість щодо використання російських активів і заявила, що ЄЦБ прагне, щоб будь-яке рішення поважало міжнародне право, інакше світова репутація євро може постраждати.
Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє росію права власності на активи
Вона також зазначила, що ЄС повинен пояснити, що відбувається, і чітко дати зрозуміти, що блок не займається практикою конфіскації суверенних активів лише тому, що це відповідає його інтересам.
Нагадаємо
Країни ЄС мають намір прискорити рішення щодо знерухомлення до 210 млрд євро російських суверенних активів. Це дозволить обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до саміту наступного тижня.
