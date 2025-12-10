Нова пропозиція ЄС щодо використання активів рф для України найближча до норм міжнародного права - Лагард

Остання версія пропозиції Європейського Союзу щодо фінансової підтримки України є найближча до відповідності міжнародному праву. Про це заявила в середу президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Reuters, пише УНН.

Лідери ЄС місяцями обговорюють, як використати заморожені російські активи для фінансування України, залишаючись при цьому в межах міжнародного права, яке забороняє пряму конфіскацію.

Більшість лідерів хочуть задіяти близько 210 мільярдів євро (244 мільярди доларів) російських суверенних активів, заморожених у Європі, але це, ймовірно, вимагатиме певних гарантій для Бельгії, де зберігається більшість цих коштів.

Схема, яка була створена і яку буде обговорено на наступному засіданні Європейської ради, є… найбільш наближеною до того, що відповідає принципам міжнародного права. Наш обов’язок як європейців - продовжувати підтримувати, захищати й діяти на користь України

Лагард, яка не бере прямої участі в процесі, давно висловлювала стурбованість щодо використання російських активів і заявила, що ЄЦБ прагне, щоб будь-яке рішення поважало міжнародне право, інакше світова репутація євро може постраждати.

Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє росію права власності на активи