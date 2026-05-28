ЕС пока не планирует назначать главного переговорщика для мирных переговоров с рф - СМИ
Киев • УНН
Кая Каллас и страны ЕС считают назначение переговорщика преждевременным. Блок готовит 21-й пакет санкций и фокусируется на стратегии вместо персоналий.
Европейский Союз пока не планирует назначать главного переговорщика для возможных мирных переговоров с россией относительно войны рф против Украины, со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС сообщает dpa, пишет УНН.
Детали
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас и ключевые государства-члены, включая Германию, не считают такой шаг полезным на данном этапе, сообщили чиновники агентству dpa на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.
По словам чиновников, блок сначала хочет сосредоточиться на стратегии, а не на персоналиях, в частности на том, какие вопросы ЕС должен обсуждать с россией и как он может поддержать дипломатические усилия по прекращению войны москвы в Украине.
Тем временем ожидается продолжение подготовки к дополнительным санкциям против россии, а представители ЕС заявляют, что не верят в готовность главы кремля владимира путина к переговорам.
По информации, полученной агентством dpa, Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС, как ожидается, в четверг представят государствам-членам предложения по 21-му пакету санкций против россии, направленных против финансового сектора и поставщиков оружейной промышленности.
Недавно в европейских столицах обострились дебаты о том, должен ли ЕС назначить представителя для возможных переговоров с москвой. Сообщается, что в обсуждениях упоминались имена бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги.
путин также публично предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, хотя как правительство Германии, так и представители ЕС отклонили эту идею. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что только европейцы будут решать, кто будет говорить от их имени.