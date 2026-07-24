ЕЦБ представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро
Киев • УНН
Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна нового поколения банкнот евро. Голосование среди граждан еврозоны продлится до 21 сентября, окончательный дизайн определят в конце года.
Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна нового поколения банкнот евро и открыл голосование среди граждан стран еврозоны, которое продлится до 21 сентября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Президент ЕЦБ Кристин Лагард представила эскизы в двух тематических категориях – «Европейская культура» и «Реки и птицы». После завершения общественного голосования Совет управляющих ЕЦБ планирует в конце года определить финальный дизайн.
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Проект станет первым масштабным обновлением банкнот евро с момента введения единой европейской валюты более 20 лет назад. Текущая серия содержит изображения условных мостов и ворот, которые не воспроизводят реальные архитектурные памятники.
Новые банкноты разрабатывают параллельно с цифровым евро
Евробанкноты – это больше, чем средство оплаты, они являются одним из наиболее ощутимых выражений Европы
ЕЦБ работает над обновлением бумажных банкнот одновременно с подготовкой к запуску цифрового евро. Ранее в этом месяце регулятор отобрал 36 поставщиков платежных услуг, которые примут участие в 12-месячном пилотном проекте, стартующем во второй половине 2027 года.
Процесс обновления дизайна банкнот длится с 2021 года и включает также модернизацию их защитных элементов. Точные сроки выпуска новых банкнот ЕЦБ пока не называет, отмечая, что после утверждения дизайн пройдет доработку, тестирование и только затем поступит в обращение.
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