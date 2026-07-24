ЕЦБ представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна нового поколения банкнот евро и открыл голосование среди граждан стран еврозоны, которое продлится до 21 сентября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард представила эскизы в двух тематических категориях – «Европейская культура» и «Реки и птицы». После завершения общественного голосования Совет управляющих ЕЦБ планирует в конце года определить финальный дизайн.

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Проект станет первым масштабным обновлением банкнот евро с момента введения единой европейской валюты более 20 лет назад. Текущая серия содержит изображения условных мостов и ворот, которые не воспроизводят реальные архитектурные памятники.

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