Fitch может понизить рейтинг Euroclear из-за заморозки российских активов
Рейтинговое агентство Fitch перевело рейтинги Euroclear Bank в статус rating watch negative из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для «репарационного» займа Украине. Это может привести к росту юридических и ликвидных рисков для Euroclear.
ЕС планирует задействовать до 165 млрд евро активов российского центробанка, замороженных в Европе, не конфискуя их формально, в поиске способа профинансировать оборонные и бюджетные потребности Украины в 2026–2027 годах.
Euroclear, центральный депозитарий ценных бумаг Бельгии, хранил облигации для российского центробанка на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эти облигации уже погашены, а полученные средства "застряли" в Euroclear из-за санкций ЕС против Кремля.
Сейчас этот кэш размещается в Европейском центральном банке на овернайт-депозитах.
По плану ЕС, Euroclear должен инвестировать эти средства в бескупонные (zero-coupon) облигации, которые выпустит Еврокомиссия. Затем ЕС использует эти деньги для выдачи Украине так называемого "репарационного займа".
Погашать этот заем Украина будет только тогда, когда получит от России репарации по мирному соглашению, то есть фактически сможет потратить эти средства сейчас, не дожидаясь, пока Москва заплатит.
Fitch предупредило, что недостаточный уровень юридической и ликвидной защиты в рамках такого механизма может привести к дисбалансу по срокам в балансе Euroclear, если обязательства перед российским центробанком вдруг станут подлежать выплате.
Агентство заявило, что планирует определиться с дальнейшими действиями по рейтингу, когда получит достаточно ясности относительно политического решения и реализации "репарационного займа", который могут согласовать на саммите ЕС в четверг-пятницу.
Гендиректор Euroclear Валери Урбен считает, что замороженные активы РФ лучше использовать для мирных переговоров, чем для финансирования репарационного кредита Украине. Это позволит избежать сложных правовых рисков и сохранить рычаг влияния.
