Fitch може знизити рейтинг Euroclear через заморозку російських активів
Рейтингове агентство Fitch перевело рейтинги Euroclear Bank у статус rating watch negative через плани ЄС використати заморожені російські активи для «репараційної» позики Україні. Це може призвести до зростання юридичних та ліквідних ризиків для Euroclear.
Деталі
ЄС планує задіяти до 165 млрд євро активів російського центробанку, заморожених у Європі, не конфіскуючи їх формально, у пошуку способу профінансувати оборонні й бюджетні потреби України у 2026–2027 роках.
Euroclear, центральний депозитарій цінних паперів Бельгії, зберігав облігації для російського центробанку на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ці облігації вже погашені, а отримані кошти "застрягли" в Euroclear через санкції ЄС проти Кремля.
Наразі цей кеш розміщується в Європейському центральному банку на овернайт-депозитах.
За планом ЄС, Euroclear має інвестувати ці кошти в безкупонні (zero-coupon) облігації, які випустить Єврокомісія. Потім ЄС використає ці гроші для видачі Україні так званої "репараційної позики".
Погашати цю позику Україна буде лише тоді, коли отримає від Росії репарації за мирною угодою, тобто фактично зможе витратити ці кошти зараз, не чекаючи, поки Москва заплатить.
Fitch попередило, що недостатній рівень юридичного й ліквідного захисту в рамках такого механізму може призвести до дисбалансу за строками в балансі Euroclear, якщо зобов'язання перед російським центробанком раптом стануть підлягати виплаті.
Агентство заявило, що планує визначитися з подальшими діями щодо рейтингу, коли отримає достатньо ясності щодо політичного рішення та реалізації "репараційної позики", яку можуть узгодити на саміті ЄС у четвер-п'ятницю.
Нагадаємо
Гендиректор Euroclear Валері Урбен вважає, що заморожені активи рф краще використати для мирних переговорів, ніж для фінансування репараційного кредиту Україні. Це дозволить уникнути складних правових ризиків та зберегти важіль впливу.
