Доллар на межбанке установил исторический рекорд, достигнув отметки 44 гривны

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный уровень девальвации национальной валюты. В понедельник, 9 марта, американский доллар впервые в истории официально достиг психологического предела в 44 гривны, что стало новым абсолютным максимумом для украинского финансового сектора. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

В течение торговой сессии рабочий диапазон котировок американского доллара установился на уровне 43,97-44,00 грн за доллар. Параллельно с этим европейская валюта также демонстрирует стабильно высокую динамику, торгуясь в коридоре 50,9056-50,9228 грн. Такие показатели свидетельствуют об усиленном спросе на иностранную валюту и значительной нагрузке на гривну в условиях текущей экономической ситуации.

Причины валютных колебаний

Эксперты связывают стремительный рост курса с рядом факторов, среди которых усиление геополитической напряженности и изменение ожиданий участников рынка относительно объемов международной финансовой помощи.

Несмотря на то, что Национальный банк Украины продолжает проводить интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, рыночное давление оказалось достаточно мощным, чтобы обновить исторический максимум.

Прогнозы и влияние на экономику

Дальнейшая судьба курса будет зависеть от активности регулятора на рынке и поступления валютных средств от международных партнеров. Специалисты отмечают, что достижение отметки 44 грн за доллар может привести к соответствующему пересчету цен на импортные товары и топливо в ближайшее время.

