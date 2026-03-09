Доллар на межбанке установил исторический рекорд, достигнув отметки 44 гривны

$43.730.0850.540.36
12:46 • 9106 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18338 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11777 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30289 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27019 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45091 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64566 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105485 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55722 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47314 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Графики отключений электроэнергии
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11767 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23245 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30291 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35352 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105486 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 350 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 620 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10214 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27160 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30864 просмотра
Доллар на межбанке установил исторический рекорд, достигнув отметки 44 гривны

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Курс доллара впервые в истории Украины достиг отметки 44 гривны на межбанковском рынке. Европейская валюта также демонстрирует рост до 50,92 гривен.

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный уровень девальвации национальной валюты. В понедельник, 9 марта, американский доллар впервые в истории официально достиг психологического предела в 44 гривны, что стало новым абсолютным максимумом для украинского финансового сектора. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

В течение торговой сессии рабочий диапазон котировок американского доллара установился на уровне 43,97-44,00 грн за доллар. Параллельно с этим европейская валюта также демонстрирует стабильно высокую динамику, торгуясь в коридоре 50,9056-50,9228 грн. Такие показатели свидетельствуют об усиленном спросе на иностранную валюту и значительной нагрузке на гривну в условиях текущей экономической ситуации.

Причины валютных колебаний

Эксперты связывают стремительный рост курса с рядом факторов, среди которых усиление геополитической напряженности и изменение ожиданий участников рынка относительно объемов международной финансовой помощи.

Несмотря на то, что Национальный банк Украины продолжает проводить интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, рыночное давление оказалось достаточно мощным, чтобы обновить исторический максимум.

Прогнозы и влияние на экономику

Дальнейшая судьба курса будет зависеть от активности регулятора на рынке и поступления валютных средств от международных партнеров. Специалисты отмечают, что достижение отметки 44 грн за доллар может привести к соответствующему пересчету цен на импортные товары и топливо в ближайшее время.  

Цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 90 гривен за литр из-за подорожания нефти09.03.26, 15:00 • 1986 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина