Цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 90 гривен за литр из-за подорожания нефти
Киев • УНН
Из-за роста мировых цен на нефть более 100 долларов стоимость дизеля в Украине может вырасти до 90 грн. Новые партии топлива уже дорожают в опте.
В Украине в ближайшее время может вырасти стоимость дизельного топлива до 90 гривен за литр. По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна во время брифинга, новые партии топлива уже заходят в страну по более высоким ценам, что повлияет на розничную стоимость на автозаправочных станциях. Об этом пишет УНН.
Детали
Эксперт сообщил, что на выходных в Украину начало поступать топливо, цена на которое формировалась в течение предыдущей недели.
На выходные начало заходить топливо, по цене, которая была сформирована за неделю. Это 70 гривен за литр. В пересчете вот оно уже в Украине. Сегодня оно уже есть в оптовой сети. Сегодня в опте - цена 82 гривны за литр. В опте. На станциях сегодня 73 - максимум. То есть однозначно будет цена до конца недели до 80 тяготеть. Потом будем смотреть. Если вот такая котировка как сегодня утром - она эквивалентна 80 уже гривнам за литр. То есть плюс наценка заправочной станции, плюс транспорт от границы, расходы - ну вот считайте, что уже будем где-то до 90 - это если ничего не изменится у нас
Сергей Куюн также пояснил, что дальнейшая динамика цен также будет зависеть от ситуации в Иране.
Когда закончится война в Иране. Мне кажется, неважно как она закончится - результат один и тот же - цена упадет на нефть, поскольку исчезнет причина, которая вызвала это подорожание. Ситуация, я думаю, будет развиваться максимально быстро
Напомним
Цена на нефть в воскресенье превысила 100 долларов за баррель, впервые пересекая эту отметку со времен вторжения России в Украину в 2022 году.