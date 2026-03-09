Цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 90 гривен за литр из-за подорожания нефти

В Украине в ближайшее время может вырасти стоимость дизельного топлива до 90 гривен за литр. По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна во время брифинга, новые партии топлива уже заходят в страну по более высоким ценам, что повлияет на розничную стоимость на автозаправочных станциях. Об этом пишет УНН.

Эксперт сообщил, что на выходных в Украину начало поступать топливо, цена на которое формировалась в течение предыдущей недели.

На выходные начало заходить топливо, по цене, которая была сформирована за неделю. Это 70 гривен за литр. В пересчете вот оно уже в Украине. Сегодня оно уже есть в оптовой сети. Сегодня в опте - цена 82 гривны за литр. В опте. На станциях сегодня 73 - максимум. То есть однозначно будет цена до конца недели до 80 тяготеть. Потом будем смотреть. Если вот такая котировка как сегодня утром - она эквивалентна 80 уже гривнам за литр. То есть плюс наценка заправочной станции, плюс транспорт от границы, расходы - ну вот считайте, что уже будем где-то до 90 - это если ничего не изменится у нас