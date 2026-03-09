Ціна дизельного пального в Україні може зрости до 90 гривень за літр через подорожчання нафти
Київ • УНН
Через зростання світових цін на нафту понад 100 доларів вартість дизеля в Україні може зрости до 90 грн. Нові партії пального вже дорожчають в опті.
В Україні найближчим часом може зрости вартість дизельного пального до 90 гривень за літр. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна під час брифінгу, нові партії пального вже заходять у країну за вищими цінами, що вплине на роздрібну вартість на автозаправних станціях. Про це пише УНН.
Деталі
Експерт повідомив, що на вихідних до України почало надходити пальне, ціна на яке формувалася протягом попереднього тижня.
На вихідні почало заходити пальне, по ціні, що була сформована за тиждень. Це 70 гривень за літр. В перерахунку от воно вже в Україні. Сьогодні воно вже є в оптовій мережі. Сьогодні в опті - ціна 82 гривні за літр. В опті. На станціях сьогодні 73 - максимум. Тобто однозначно буде ціна до кінця тижня до 80 тяжіти. Потім будемо дивитися. Якщо от таке котирування як сьогодні зранку - воно еквівалентно 80 вже гривням за літр. Тобто плюс націнка заправної станції, плюс транспорт від кордону, витрати - ну от вважайте, що вже будемо десь до 90 - це якщо нічого не зміниться у нас
Сергій Куюн також пояснив, що подальша динаміка цін, також, залежатиме від ситуації в Ірані.
Коли закінчиться війна в Ірані. Мені здається, неважливо як вона закінчиться - результат один і той самий - ціна впаде на нафту, оскільки зникне причина, яка викликала це подорожчання. Ситуація, я думаю, буде розвиватися максимально швидко
Нагадаємо
Ціна на нафту в неділю перевищила 100 доларів за барель, вперше перетнувши цю позначку з часів вторгнення росії в Україну у 2022 році.