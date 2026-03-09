$43.730.0850.540.36
12:46 • 5310 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12825 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5308 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22647 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23431 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43416 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63335 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101774 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55297 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47008 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Графіки відключень електроенергії
Ціна дизельного пального в Україні може зрости до 90 гривень за літр через подорожчання нафти

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Через зростання світових цін на нафту понад 100 доларів вартість дизеля в Україні може зрости до 90 грн. Нові партії пального вже дорожчають в опті.

Ціна дизельного пального в Україні може зрости до 90 гривень за літр через подорожчання нафти

В Україні найближчим часом може зрости вартість дизельного пального до 90 гривень за літр. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна під час брифінгу, нові партії пального вже заходять у країну за вищими цінами, що вплине на роздрібну вартість на автозаправних станціях. Про це пише УНН.

Деталі

Експерт повідомив, що на вихідних до України почало надходити пальне, ціна на яке формувалася протягом попереднього тижня.

На вихідні почало заходити пальне, по ціні, що була сформована за тиждень. Це 70 гривень за літр. В перерахунку от воно вже в Україні. Сьогодні воно вже є в оптовій мережі. Сьогодні в опті - ціна 82 гривні за літр. В опті. На станціях сьогодні 73 - максимум. Тобто однозначно буде ціна до кінця тижня до 80 тяжіти. Потім будемо дивитися. Якщо от таке котирування як сьогодні зранку - воно еквівалентно 80 вже гривням за літр. Тобто плюс націнка заправної станції, плюс транспорт від кордону, витрати - ну от вважайте, що вже будемо десь до 90 - це якщо нічого не зміниться у нас

– пояснив Сергій Куюн.

Сергій Куюн також пояснив, що подальша динаміка цін, також, залежатиме від ситуації в Ірані.

Коли закінчиться війна в Ірані. Мені здається, неважливо як вона закінчиться - результат один і той самий - ціна впаде на нафту, оскільки зникне причина, яка викликала це подорожчання. Ситуація, я думаю, буде розвиватися максимально швидко

- каже Сергій Куюн.

Нагадаємо

Ціна на нафту в неділю перевищила 100 доларів за барель, вперше перетнувши цю позначку з часів вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Алла Кіосак

ЕкономікаАвто
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Іран