Ціна дизельного пального в Україні може зрости до 90 гривень за літр через подорожчання нафти

В Україні найближчим часом може зрости вартість дизельного пального до 90 гривень за літр. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна під час брифінгу, нові партії пального вже заходять у країну за вищими цінами, що вплине на роздрібну вартість на автозаправних станціях. Про це пише УНН.

Експерт повідомив, що на вихідних до України почало надходити пальне, ціна на яке формувалася протягом попереднього тижня.

На вихідні почало заходити пальне, по ціні, що була сформована за тиждень. Це 70 гривень за літр. В перерахунку от воно вже в Україні. Сьогодні воно вже є в оптовій мережі. Сьогодні в опті - ціна 82 гривні за літр. В опті. На станціях сьогодні 73 - максимум. Тобто однозначно буде ціна до кінця тижня до 80 тяжіти. Потім будемо дивитися. Якщо от таке котирування як сьогодні зранку - воно еквівалентно 80 вже гривням за літр. Тобто плюс націнка заправної станції, плюс транспорт від кордону, витрати - ну от вважайте, що вже будемо десь до 90 - це якщо нічого не зміниться у нас