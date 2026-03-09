Долар на міжбанку встановив історичний рекорд, сягнувши позначки 44 гривні
Київ • УНН
Курс долара вперше в історії України досяг позначки 44 гривні на міжбанківському ринку. Європейська валюта також демонструє ріст до 50,92 гривень.
Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний рівень девальвації національної валюти. У понеділок, 9 березня, американський долар вперше в історії офіційно сягнув психологічної межі у 44 гривні, що стало новим абсолютним максимумом для українського фінансового сектору. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.
Деталі
Протягом торгової сесії робочий діапазон котирувань американського долара встановився на рівні 43,97-44,00 грн за долар. Паралельно з цим європейська валюта також демонструє стабільно високу динаміку, торгуючись у коридорі 50,9056-50,9228 грн. Такі показники свідчать про посилений попит на іноземну валюту та значне навантаження на гривню в умовах поточної економічної ситуації.
Причини валютних коливань
Експерти пов’язують стрімке зростання курсу з низкою факторів, серед яких посилення геополітичної напруженості та зміна очікувань учасників ринку щодо обсягів міжнародної фінансової допомоги.
Попри те, що Національний банк України продовжує проводити інтервенції для згладжування надмірних коливань, ринковий тиск виявився достатньо потужним, щоб оновити історичний максимум.
Прогнози та вплив на економіку
Подальша доля курсу залежатиме від активності регулятора на ринку та надходження валютних коштів від міжнародних партнерів. Фахівці зазначають, що досягнення позначки 44 грн за долар може призвести до відповідного перерахунку цін на імпортні товари та пальне найближчим часом.
