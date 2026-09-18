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Макрон анонсував зустріч G7 найближчими тижнями для обговорення енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 2974 перегляди

Найближчими тижнями G7 обговорить енергопостачання та стратегічні резерви. Макрон також провів переговори з французькими партіями.

Макрон анонсував зустріч G7 найближчими тижнями для обговорення енергетичної кризи

У п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями відбудеться зустріч країн "Групи семи" (G7), присвячена посиленню співпраці між її членами та забезпеченню постачання енергоресурсів в умовах нинішньої енергетичної кризи, спричиненої війною за участю Ірану, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Найближчими тижнями ми проведемо зустріч G7, присвячену цим енергетичним питанням, щоб не лише зміцнити співпрацю й уникнути зайвої напруженості між країнами "Групи семи" та нашими ключовими партнерами, а й розглянути варіанти можливого використання стратегічних резервів чи скасування обмежень — так, як ми це вже робили кілька місяців тому", — зазначив Макрон під час пресконференції.

Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі17.09.26, 18:33 • 19636 переглядiв

Макрон, чий уряд стикається зі зростанням протестів і тиском через високі ціни на пальне, провів зустріч із лідерами різних політичних партій, представлених у парламенті, щоб обговорити кризи на Близькому Сході та в Україні, а також їхній вплив на енергетичний ринок.

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Антоніна Туманова

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