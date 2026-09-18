Макрон анонсував зустріч G7 найближчими тижнями для обговорення енергетичної кризи
Київ • УНН
Найближчими тижнями G7 обговорить енергопостачання та стратегічні резерви. Макрон також провів переговори з французькими партіями.
У п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями відбудеться зустріч країн "Групи семи" (G7), присвячена посиленню співпраці між її членами та забезпеченню постачання енергоресурсів в умовах нинішньої енергетичної кризи, спричиненої війною за участю Ірану, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Найближчими тижнями ми проведемо зустріч G7, присвячену цим енергетичним питанням, щоб не лише зміцнити співпрацю й уникнути зайвої напруженості між країнами "Групи семи" та нашими ключовими партнерами, а й розглянути варіанти можливого використання стратегічних резервів чи скасування обмежень — так, як ми це вже робили кілька місяців тому", — зазначив Макрон під час пресконференції.
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Макрон, чий уряд стикається зі зростанням протестів і тиском через високі ціни на пальне, провів зустріч із лідерами різних політичних партій, представлених у парламенті, щоб обговорити кризи на Близькому Сході та в Україні, а також їхній вплив на енергетичний ринок.
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